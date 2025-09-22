المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
جحيم "فيلودروم".. مارسيليا يذيق باريس مرارة الهزيمة الأولى (فيديو)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:00 م 22/09/2025
مارسيليا

فرحة لاعبي مارسيليا

سقط فريق باريس سان جيرمان للمرة الأولى خلال الموسم الحالي من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز، على أرض معقل مضيفه فريق مارسيليا.

مارسيليا نجح في حسم القمة المؤجلة لصالحه ضد باريس سان جيرمان، بهدف دون رد، في مباراة أقيمت على ملعب فيلودروم، بالجولة الخامسة من المسابقة.

انتصار مارسيليا

هدف المباراة الوحيدة الذي منح مارسيليا النقاط الثلاثة الثمينة، سجله المغربي نايف أكرد، بعد مرور 5 دقائق على انطلاق اللقاء.

كانت كرة نايف أكرد، هي التسديدة الكافية التي أصابت مرمى باريس سان جيرمان وقادت مارسيليا لحصد نقاط المواجهة.

بينما باريس سان جيرمان الذي استحوذ على الكرة خلال مباراة مارسيليا، وهدد المرمى في 5 مناسبات، لم يتمكن من هز الشباك.

وتذوق باريس سان جيرمان مرارة الخسارة للمرة الأولى هذا الموسم، ليفقد صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، التي ذهبت إلى موناكو.

بينما مارسيليا الذي رفع رصيده إلى 9 نقاط، ارتقى إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدور الفرنسي.

وكان روبيرتو دي زيربي المدير الفني لفريق مارسيليا، تلقى بطاقة حمراء من جانب حكم المباراة، بعد اعتراضه على إحدى الكرات.

باريس سان جيرمان مارسيليا الدوري الفرنسي مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان

