سقط فريق باريس سان جيرمان للمرة الأولى خلال الموسم الحالي من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز، على أرض معقل مضيفه فريق مارسيليا.

مارسيليا نجح في حسم القمة المؤجلة لصالحه ضد باريس سان جيرمان، بهدف دون رد، في مباراة أقيمت على ملعب فيلودروم، بالجولة الخامسة من المسابقة.

انتصار مارسيليا

هدف المباراة الوحيدة الذي منح مارسيليا النقاط الثلاثة الثمينة، سجله المغربي نايف أكرد، بعد مرور 5 دقائق على انطلاق اللقاء.

كانت كرة نايف أكرد، هي التسديدة الكافية التي أصابت مرمى باريس سان جيرمان وقادت مارسيليا لحصد نقاط المواجهة.

المغربي نايف أكرد يشعل مواجهة الكلاسيكو



مارسيليا يتقدم على باريس سان جيرمان 1-صفر#الدوري_الفرنسي#Ligue1 pic.twitter.com/gHFR6yg3h3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 22, 2025

بينما باريس سان جيرمان الذي استحوذ على الكرة خلال مباراة مارسيليا، وهدد المرمى في 5 مناسبات، لم يتمكن من هز الشباك.

وتذوق باريس سان جيرمان مرارة الخسارة للمرة الأولى هذا الموسم، ليفقد صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، التي ذهبت إلى موناكو.

بينما مارسيليا الذي رفع رصيده إلى 9 نقاط، ارتقى إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدور الفرنسي.

وكان روبيرتو دي زيربي المدير الفني لفريق مارسيليا، تلقى بطاقة حمراء من جانب حكم المباراة، بعد اعتراضه على إحدى الكرات.