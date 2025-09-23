المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الكرة الذهبية 2025.. ديمبيلي أفضل لاعب في العالم

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:55 م 22/09/2025 تعديل في 23/09/2025
ديمبيلي

ديمبيلي - الفائز بالكرة الذهبية 2025

فاز اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي من نادي باريس سان جيرمان بالكرة الذهبية 2025 عن أفضل لاعب في العالم.

وتسلم ديمبيلي الذي غاب عن مباراة باريس سان جيرمان، مساء اليوم الإثنين، ضد أولمبيك مارسيليا، جائزة الكرة الذهبية 2025 في حفل أقيم على مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

ديمبيلي يتوج بالكرة الذهبية 2025

حصد ديمبيلي جائزة الكرة الذهبية 2025 عن أفضل لاعب في العالم، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول.

وتفوق ديمبيلي على الإسباني لامين يامال الذي حل ثانيًا في ترتيب الكرة الذهبية 2025، بينما ظهر فيتينيا في المركز الثالث ومحمد صلاح رابعًا.

وقال ديمبيلي في أول تعليق له على الفوز بالكرة الذهبية: "إنها لحظة استثنائية.. لا أعرف كيف أصف ما يحدث، لقد كان موسمًا تاريخيًا بالنسبة لي، وبالنسبة لباريس سان جيرمان أيضًا".

وتأثر ديمبيلي بإنجاز الحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم، ليبكي على مسرح شاتليه أمام تصفيق المئات من الحاضرين إلى حفل الكرة الذهبية 2025.

وسجل ديمبيلي في موسم 2024-2025 مع باريس سان جيرمان 35 هدفًا كما صنع 16 آخرين في 53 مباراة رسمية، ليقود فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي إلى حصد 5 ألقاب محلية وقارية. 

أفضل 10 لاعبين

وفيما يلي، ترتيب أفضل 10 لاعبين في الكرة الذهبية 2025..

1- عثمان ديمبيلي

2- لامين يامال

3- فيتينيا

4- محمد صلاح

5- رافينيا

6- أشرف حكيمي

7- كيليان مبابي

8- كول بالمر

9- جيانلويجي دوناروما

10- نونو مينديز

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي الكرة الذهبية 2025

