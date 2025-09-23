المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تربع على عرش الكرة الذهبية.. ماذا قدم عثمان ديمبيلي في موسم استثنائي مع باريس؟

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:39 ص 23/09/2025
عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان

عثمان ديمبيلي الفائز بالكرة الذهبية 2025

ارتفعت الهتافات في مسرح دو شاتليه، باسم نجم حفل البالون دور الأول، عثمان ديمبيلي لاعب فريق باريس سان جيرمان، عقب فوزه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025.

وقدم ديمبيلي موسمًا استثنائيُا مع باريس سان جيرمان، قاد فيه الفريق الفرنسي للفوز بلقب كأس السوبر، كأس فرنسا والدوري الفرنسي، قبل أن يحقق الإنجاز الأهم، بالفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

ومؤخرًا توج ديمبيلي بلقب كأس السوبر الأوروبي مع باريس، على حساب توتنهام هوتسبير بركلات الترجيح.

وشارك اللاعب الذي تواجد كجناح وأحيانًا كمهاجم أيضًا، في 53 مباراة بالموسم الماضي، في مختلف المسابقات مع باريس.

سجل الفرنسي ذو الـ 28 عامًا، 35 هدفًا، كما قدم 16 تمريرة حاسمة لزملائه، وكان الأكثر مساهمة بالأهداف في الدوري الفرنسي على مدار الموسم الماضي.

بصمات ديمبيلي كانت حاضرة في اللحظات الصعبة مع باريس، حينما سجل هدف الانتصار القاتل ضد موناكو في كأس السوبر، ثم هدفًا ثمينًا خارج أرضه ضد ليفربول، أنقذ به فريقه من الخروج المبكر في دوري الأبطال.

ونجح عثمان في وضع بصمة قوية أمام أرسنال، على ملعب الإمارات معقل الجانرز، في نصف نهائي دوري الأبطال، بتسجيله هدف الانتصار الثمين خارج أرضه.

ورغم أن عثمان لم ينجح في التسجيل بنهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان، لكنه قدم تمريرتين حاسمتين لديزيريه دوي وكفاراتسخيليا.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
باريس سان جيرمان الكرة الذهبية عثمان ديمبيلي

أخبار تهمك

