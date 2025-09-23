المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
حرس الحدود

حرس الحدود

- -
17:00
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
الجونة

الجونة

الدوري الإسباني
ليفانتي

ليفانتي

- -
22:30
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
إيفرتون

إيفرتون

- -
21:45
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس خادم الحرمين الشريفين
جدة

جدة

- -
21:30
النصر

النصر

كأس خادم الحرمين الشريفين
الوحدة

الوحدة

- -
21:30
الاتحاد

الاتحاد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إنجاز تاريخي لفرنسا.. 4 حقائق من فوز ديمبيلي بالكرة الذهبية 2025

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:51 ص 23/09/2025
ديمبيلي

ديمبيلي

أعاد عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، كتابة التاريخ، بعدما حصد جائزة الكرة الذهبية 2025 لأفضل لاعب في العالم.

وتوج ديمبيلي بجائزة الكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته، في الحفل الذي أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس، أمس الإثنين.

وتفوق ديمبيلي على الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة الشاب، فيما جاء البرتغالي فيتينيا، زميله في باريس سان جيرمان، بالمركز الثالث.

حقائق من فوز ديمبيلي بالكرة الذهبية

أصبح اللاعب البالغ من العمر 28 عاما سادس لاعب فرنسي في التاريخ يفوز بجائزة الكرة الذهبية، بعد ريموند كوبا وميشيل بلاتيني وجان بيير بابان وزين الدين زيدان وكريم بنزيما.

وبها أصبحت فرنسا الدولة التي تضم أكبر عدد من اللاعبين الذين فازوا بهذه الجائزة، متقدمة على إيطاليا وألمانيا (5).

على جانب آخر فإن هذه هي المرة الثامنة التي يفوز فيها لاعب فرنسي بجائزة الكرة الذهبية (ميشيل بلاتيني توج بها 3 مرات)، لتتساوى مع الأرجنتين كأكثر دولة فازت بها (كلها حققها ليونيل ميسي).

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها لاعب من باريس سان جيرمان بالجائزة، بعد ميسي عام 2023.

جدول مباريات اليوم 

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
باريس سان جيرمان الكرة الذهبية عثمان ديمبيلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg