أعاد عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، كتابة التاريخ، بعدما حصد جائزة الكرة الذهبية 2025 لأفضل لاعب في العالم.

وتوج ديمبيلي بجائزة الكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته، في الحفل الذي أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس، أمس الإثنين.

وتفوق ديمبيلي على الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة الشاب، فيما جاء البرتغالي فيتينيا، زميله في باريس سان جيرمان، بالمركز الثالث.

حقائق من فوز ديمبيلي بالكرة الذهبية

أصبح اللاعب البالغ من العمر 28 عاما سادس لاعب فرنسي في التاريخ يفوز بجائزة الكرة الذهبية، بعد ريموند كوبا وميشيل بلاتيني وجان بيير بابان وزين الدين زيدان وكريم بنزيما.

وبها أصبحت فرنسا الدولة التي تضم أكبر عدد من اللاعبين الذين فازوا بهذه الجائزة، متقدمة على إيطاليا وألمانيا (5).

على جانب آخر فإن هذه هي المرة الثامنة التي يفوز فيها لاعب فرنسي بجائزة الكرة الذهبية (ميشيل بلاتيني توج بها 3 مرات)، لتتساوى مع الأرجنتين كأكثر دولة فازت بها (كلها حققها ليونيل ميسي).

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها لاعب من باريس سان جيرمان بالجائزة، بعد ميسي عام 2023.

