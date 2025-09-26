صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

BBC

عقد نجوموها

وقع ريو نجوموها، لاعب ليفربول الشاب، أول عقد احترافي له مع الريدز، منذ تصعيده إلى الفريق تحت قيادة آرني سلوت.

وكان نجوموها قد سجل هدفًا ثمينًا في انتصار ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، في مواجهة الجولة الثانية من البريميرليج.

talkSPORT

رغبة توتنهام

يميل توتنهام إلى تفعيل خيار شراء جواو بالينيا، الذي ضمه على سبيل الإعارة من بايرن ميونخ، الصيف الماضي.

وتمكن بالينيا من تسجيل هدفين مع توتنهام في كل البطولات، إلا أن خيار الشراء سيكلف 27 مليون إسترليني.

سكاي

موافقة ساليبا

وافق ويليام ساليبا على شروط أرسنال جديدة للتوقيع على عقد لمدة 5 مواسم، والاستمرار رفقة الجانرز.

ويعد ساليبا أحد الركائز الأساسية في تشكيل أرسنال تحت قيادة ميكيل أرتيتا، ولم يغب سوى عن 3 مباريات الموسم الماضي.

الصحافة الإسبانية

آس

غيابات الديربي

يغيب عن ديربي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد عدد من اللاعبين خلال المباراة التي ستقام يوم 27 سبتمبر الجاري، ضمن مباريات الدوري الإسباني.

ويغيب من جانب أتلتيكو كلا من: "ألمادا وكاردوسو وخيمينيز بسبب الإصابات التي تعرضوا لها مؤخرًا".

ومن جانب ريال مدريد تأكد غياب الثلاثي ترينت ألكسندر أرنولد، وروديجر وميندي بسبب الإصابات.

موندو ديبورتيفو

موعد توقيع برنال

حدد نادي برشلونة موعد تجديد عقد لاعبه مارك بيرنال، منعا لانتقاله إلى أي فريق أخر وعلى رأسهم تشيلسي.

ودخل تشيلسي والنصر في مفاوضات قوية من أجل التعاقد مع مارك بيرنال بالأخص بعدما أظهر قدراته الفنية القوية.

ويتطلع نادي برشلونة لتجديد عقد بيرنال خلال يوم 29 سبتمبر الجاري.

ذكرى لجافي

أراد لاعبو برشلونة إظهار الدعم لجافي قبل مباراة الفريق الكتالوني ضد ريال أوفييدو في الدوري الإسباني.

وخضع جافي لعملية جراحية يوم الثلاثاء الماضي، وسيضطر اللاعب الشاب للغياب عن برشلونة لفترة طويلة قد تصل لخمسة أسابيع بسبب الإصابة.

وحرص لاعبو برشلونة على إظهار الدعم لجافي قبل المباراة بارتداء قميص مكتوب عليه : "نحن معك يا جافي".

الصحافة الفرنسية

فوت ميركاتو

رقم قياسي لجيرو

حقق أوليفييه جيرو، نجم نادي ليل، رقمًا قياسيًا، في بطولة الدوري الأوروبي، بعدما سجل هدف الانتصار أمام بران النرويجي.

وأصبح جيرو أكبر هداف فرنسي، في تاريخ الدوري الأوروبي (كأس الاتحاد الأوروبي)، بعمر 38 عامًا و360 يومًا، بقميص ليل.

ouest-france

مصطفى محمد يهاجم كومباريه

شن المصري مصطفى محمد مهاجم نادي نانت، هجومًا على مدربه السابق أنطوان كومباريه، مشيرًا إلى أنه كان يفكر في الرحيل عن ناديه الفرنسي بسببه.

وقال مصطفى محمد: "كومباريه هو أسوأ مدرب تعاملت معه، لقد جعلني أفكر في الرحيل عن نانت".

وتابع: "إذا استمر كنت سأرحل، لكنني بقيت بسبب حديث لويس كاسترو معي، حيث أكد أنه يثق بي، وأننا نستطيع مساعدة بعضنا البعض".

الصحافة الألمانية

بيلد

بايرن يكسر الصمت حول كين

كسر نادي بايرن ميونيخ صمته بشأن مستقبل مهاجمه الإنجليزي هاري كين، في ظل التقارير المتزايدة التي تتحدث عن وجود بند في عقده يسمح له بالرحيل هذا الصيف مقابل مبلغ مخفض.

ورغم عدم نفيه لهذه الأنباء، شدد ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن على أن قائد منتخب إنجلترا يمتلك الحرية الكاملة لاتخاذ قراراته بنفسه، مؤكدًا في الوقت ذاته رغبة النادي البافاري في استمراره مع الفريق على المدى الطويل.

وكالة الأنباء الألمانية

كومباني يرحب ببواتينج في جهاز بايرن

ألمح البلجيكي فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونخ، إلى إمكانية حصول المدافع السابق جيروم بواتينج، على تجربة عملية في النادي البافاري مع بدء مسيرته التدريبية.

وأعلن بواتينج نهاية مسيرته في ملاعب كرة قدم الأسبوع الماضي، مؤكدا بأنه يريد أن يصبح مدربًا محترفًا بعد حصوله على رخصة التدريب الثانية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في نوفمبر 2024 عبر دورة تدريبية خاصة نظمها الاتحاد البافاري لكرة القدم.

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

اعتراف سباليتي

ما زال يشعر لوتشيانو سباليتي بالألم بسبب الإقالة من تدريب منتخب إيطاليا، حيث لم يتجاوز الأمر حتى الآن.

وتعرض سباليتي للإقالة من تدريب إيطاليا في يونيو 2025 بعد أن بدأ مشوار تصفيات كأس العالم 2026 بهزيمة 3-0 في النرويج.

وقال سباليتي: "في هذه اللحظة، لا تزال تجربتي مع إيطاليا تدق في ذهني".

وأضاف: "لم أحاول نسيان الأمر، علينا تقبّل التجربة وكل ما تحمله لنا، لم تسر الأمور كما أردت، لكنني بذلت قصارى جهدي، الآن أحتاج لبعض الوقت لأتقبل هذا الألم، ثم سأبدأ من جديد".

توتوسبورت

هدف يوفنتوس

حدد نادي يوفنتوس أولوياته في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم صفوفه.

وينوي يوفنتوس التعاقد مع لاعب في وسط الملعب، حيث يعد نجم الهلال سافيتش ضمن أبرز أهدافه في ميركاتو الشتاء.