مارسيليا يقلب الطاولة على ستراسبورج ويعتلي صدارة الدوري الفرنسي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:02 ص 27/09/2025
مارسيليا

مارسيليا يهزم ستراسبورج

واصل أولمبيك مارسيليا سلسلة نتائجه المميزة في الدوري الفرنسي، بعدما قلب تأخره أمام مضيفه ستراسبورج إلى فوز مثير بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

ستراسبورج يتقدم ومارسيليا يرد في اللحظات الأخيرة

رغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، افتتح أصحاب الأرض التسجيل عبر واتارا في الدقيقة 49.

لكن مارسيليا رفض الاستسلام، ليتمكن الجابوني بيير إيميريك أوباميانج من إدراك التعادل في الدقيقة 78، قبل أن يضيف زميله مايكل موريللو هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

صدارة مستحقة

بهذا الانتصار، رفع مارسيليا رصيده إلى 12 نقطة ليتربع على صدارة الترتيب مؤقتًا، متفوقًا بفارق النقاط عن ملاحقيه موناكو وباريس سان جيرمان وليون.

أما ستراسبورج، فتجمد رصيده عند نفس العدد من النقاط (12)، لكنه تراجع إلى المركز الخامس بانتظار استكمال باقي مباريات الجولة.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الفرنسي اضغط هنا

مارسيليا ستراسبورج الدوري الفرنسي مارسيليا ضد ستراسبورج بيير إيميريك أوباميانج

