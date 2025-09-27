كشف حساب جائزة "البالون دور"، عبر منصة إكس، عن عدد النقاط التي حصل عليها كل مدرب، ضمن الـ 5 الأوائل، في سباق جائزة "يوهان كرويف" لأفضل مدرب في العالم.

وتوج الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان بجائزة "يوهان كرويف" لأفضل مدرب في العالم 2025.

وأظهرت عدد الأصوات اكتساح لويس إنريكي لمنافسيه، حيث ابتعد عن أقرب ملاحقيه هانسي فليك مدرب برشلونة، بفارق يزيد عن 70 نقطة، حيث جمع إجمالي 118 نقطة.

وحصد هانسي فليك المركز الثاني في الجائزة برصيد 44 نقطة، وجاء خلفه إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي برصيد 27 نقطة.

وجاء آرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول في المركز الرابع برصيد 26 نقطة، بينما تذيل أنطونيو كونتي مدرب نابولي الترتيب برصيد 6 نقاط.

وجاءت القائمة على النحو التالي: