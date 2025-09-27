اعترف الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أن جائزة الكرة الذهبية لم تكن هاجساً بالنسبة له، مشيراً إلى كلمة أفضل لاعب في العالم لا تعني شيئاً.

وتوج عثمان ديمبلي بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2025، بعد منافسة شرسة مع لامين يامال لاعب نادي برشلونة.

تصريحات عثمان ديمبلي

وقال ديمبلي في حوار أجراه مع مجلة "فرانس فوتبول" بعد تتويجه بالكرة الذهبية: "ميسي كان أول من هنأني بعد فوزي بالكرة الذهبية، والعديد من لاعبي برشلونة السابقين هنأوني أيضاً".

وأضاف: "عندما تفوز عمليًا بكل الألقاب، بدوري الأبطال، وفي وقت لا توجد فيه كأس عالم أو بطولة أمم أوروبا، ومع امتلاكك لإحصائيات فردية، أعتقد أنك تكون بين أفضل خمسة لاعبين في العالم، لن أقول إنه كان أمرًا غير متوقع، لأن من حولي في بداية كل موسم يذكرونني دائمًا بأنني قد أكون ضمن قائمة الكرة الذهبية، وبعد ذلك فإن موسمًا كهذا يُعتبر استثنائيًا".

وتابع ديمبلي: "أفضل لاعب في العالم كلمة كبيرة، بالنسبة لي لا تعني شيئًا، يمكن أن يتغير الأمر كل عطلة نهاية أسبوع، مباراة واحدة لا تكون فيها جيدًا، سيقول الناس إنك كارثة، في المباراة التالية، تصبح الأفضل في العالم، كل أسبوعين يمكن أن يتبدل الأمر، لكن عندما تقدم موسمًا رائعًا هو الأفضل على الإطلاق، تحصل على مكافأتك وتُمنح لقب أفضل لاعب في الموسم".

وأتم صاحب الكرة الذهبية تصريحاته: "مع مرور الوقت لم يخطر ببالي أنني سأفوز بالكرة الذهبية، لم تكن هاجسًا بالنسبة لي".