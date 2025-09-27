موناكو يسقط بثلاثية أمام لوريان في الدوري الفرنسي

تلقى فريق موناكو خسارة ثقيلة خارج ملعبه أمام مضيفه لوريان بنتيجة (3-1)، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتأثر موناكو بالنقص العددي بعدما حصل مدافعه الألماني تيلو كيرير على بطاقة حمراء في الدقيقة 38، ليستغل أصحاب الأرض الموقف سريعًا بتسجيل هدف التقدم عبر محمد بامبا بعد دقيقتين فقط.

وفي الشوط الثاني، عزز بابلو باجيس تفوق لوريان بإحراز هدفين متتاليين في الدقيقتين 76 و82، قبل أن يقلص أنسو فاتي، المعار من برشلونة، النتيجة لموناكو بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 98.

وبهذه الهزيمة، وهي الثانية لموناكو هذا الموسم، تجمد رصيد الفريق عند 12 نقطة في المركز الثالث، متساويًا مع مارسيليا وباريس سان جيرمان وليون وستراسبورج في عدد النقاط، مع تفوق الأولين بفارق الأهداف.

أما لوريان، فحقق فوزه الثاني هذا الموسم ليصل إلى 7 نقاط في المركز العاشر.