فرّط فريق نانت في فوز كان في المتناول، بعد تعادله مع تولوز بنتيجة 2-2، في إطار منافسات الأسبوع السادس من الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026.

وشهدت المباراة غياب المهاجم المصري مصطفى محمد عن التشكيلة الأساسية لفريق نانت، حيث تواجد على مقاعد البدلاء للمرة الأولى هذا الموسم، بعد مشاركته في جميع الجولات السابقة.

وتقدَّم نانت بهدف أول في الدقيقة +45 (الشوط الأول) عن طريق اللاعب مايكل لاهودو، لكن تولوز عاد سريعًا وسجل هدف التعادل عبر يان جبوهو في الدقيقة 47.

وعاد نانت للتقدم مجددًا بهدف ثانٍ أحرزه ليروكس لويس في الدقيقة 61، قبل أن يعادل آرون دونوم النتيجة لتولوز في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

نانت: 5 نقاط – المركز الخامس عشر

تولوز: 7 نقاط – المركز التاسع

ويُعد هذا التعادل هو المباراة الخامسة التي يفشل فيها نانت في تحقيق الفوز، حيث لم ينجح الفريق سوى في انتصار وحيد خلال أول ست جولات من الدوري.