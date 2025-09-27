المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

5 2
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

2 1
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

4 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

5 1
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

1 1
19:00
أتالانتا

أتالانتا

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
تاوباتي

تاوباتي

22 41
17:45
برشلونة

برشلونة

الدوري الفرنسي
تولوز

تولوز

2 2
20:00
نانت

نانت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 0
22:05
اوكسير

اوكسير

غياب مصطفى محمد.. نانت يُفرط في الفوز أمام تولوز بالدوري الفرنسي

محمد همام

كتب - محمد همام

10:13 م 27/09/2025
فريق نانت

فريق نانت

فرّط فريق نانت في فوز كان في المتناول، بعد تعادله مع تولوز بنتيجة 2-2، في إطار منافسات الأسبوع السادس من الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026.

وشهدت المباراة غياب المهاجم المصري مصطفى محمد عن التشكيلة الأساسية لفريق نانت، حيث تواجد على مقاعد البدلاء للمرة الأولى هذا الموسم، بعد مشاركته في جميع الجولات السابقة.

وتقدَّم نانت بهدف أول في الدقيقة +45 (الشوط الأول) عن طريق اللاعب مايكل لاهودو، لكن تولوز عاد سريعًا وسجل هدف التعادل عبر يان جبوهو في الدقيقة 47.

وعاد نانت للتقدم مجددًا بهدف ثانٍ أحرزه ليروكس لويس في الدقيقة 61، قبل أن يعادل آرون دونوم النتيجة لتولوز في الدقيقة 68 من ركلة جزاء.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

نانت: 5 نقاط – المركز الخامس عشر

تولوز: 7 نقاط – المركز التاسع

ويُعد هذا التعادل هو المباراة الخامسة التي يفشل فيها نانت في تحقيق الفوز، حيث لم ينجح الفريق سوى في انتصار وحيد خلال أول ست جولات من الدوري.

نانت الدوري الفرنسي تولوز مصطفى محمد

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما قبل المباراة
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
مصر - شباب

مصر - شباب

1

تشكيل منتخب مصر: حارس المرمى: أحمد وهب. خط الدفاع: سيف سفاجا - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - مهاب سامي. خط الوسط: تيبو جابريال - سليم طلب - أحمد كباكا. خط الهجوم: محمد عبد الله - حامد عبد الله - أحمد نايل.

تفاصيل المباراة
