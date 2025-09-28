ديمبيلي مازحا: الكرة الذهبية لا تفارقني حتى وأنا نائم

يواصل اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي احتفالاته مع نادي باريس سان جيرمان بالفوز بالكرة الذهبية 2025، موضحًا أن الجائزة لا تفارقه حتى أثناء نومه.

وحصد ديمبيلي جائزة الكرة الذهبية عن أفضل لاعب في العالم 2025 متفوقًا على الإسباني لامين يامال.

ديمبيلي يتحدث مجددا عن الكرة الذهبية

احتفل باريس سان جيرمان في ملعب بارك دي برانس، مساء أمس السبت، بحصول ديمبيلي على جائزة الكرة الذهبية 2025.

وقال ديمبيلي أثناء ذلك في تصريحات لقناة Téléfoot الفرنسية: "كنت متوترًا جدًا في حفل الكرة الذهبية.. كنت أتعرق وشعرت بآلام في المعدة، لكن بعدها سار كل شيء على ما يرام".

وأضاف مازحًا: "أنا لا أترك الكرة الذهبية منذ أن فزت بها (22 سبتمبر).. أنام معها، ولا تفارقني أبدًا رغم أنها ثقيلة".

وفي سياق منفصل، شدد صاحب الـ28 عامًا على أنه لا يمانع اللعب في أي مركز بما في ذلك رأس الحربة، بقوله: "المدرب هو من يقرر.. لو قلت ذلك للويس إنريكي سيقتلني، ويقول: (أنت مجنون؟ اجلس على الدكة)".

وتابع: "المهاجم الصريح مركز لطالما أحببته.. وقلت ذلك كثيرًا لجميع المدربين، ضعوني في العمق، قد أفاجئكم".

يشار إلى أن عثمان ديمبيلي غاب عن آخر 4 مباريات خاضها باريس سان جيرمان في جميع المسابقات الرسمية.