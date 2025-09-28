المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

34 19
17:45
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

0 0
18:30
أرسنال

أرسنال

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
20:00
إنبي

إنبي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

36 26
15:30
الشارقة

الشارقة

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

0 1
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

0 1
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

1 1
16:00
نادي باريس

نادي باريس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ديمبيلي مازحا: الكرة الذهبية لا تفارقني حتى وأنا نائم

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:36 م 28/09/2025
ديمبلي

ديمبيلي مع الكرة الذهبية 2025

يواصل اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي احتفالاته مع نادي باريس سان جيرمان بالفوز بالكرة الذهبية 2025، موضحًا أن الجائزة لا تفارقه حتى أثناء نومه.

وحصد ديمبيلي جائزة الكرة الذهبية عن أفضل لاعب في العالم 2025 متفوقًا على الإسباني لامين يامال.

ديمبيلي يتحدث مجددا عن الكرة الذهبية

احتفل باريس سان جيرمان في ملعب بارك دي برانس، مساء أمس السبت، بحصول ديمبيلي على جائزة الكرة الذهبية 2025.

وقال ديمبيلي أثناء ذلك في تصريحات لقناة Téléfoot الفرنسية: "كنت متوترًا جدًا في حفل الكرة الذهبية.. كنت أتعرق وشعرت بآلام في المعدة، لكن بعدها سار كل شيء على ما يرام".

وأضاف مازحًا: "أنا لا أترك الكرة الذهبية منذ أن فزت بها (22 سبتمبر).. أنام معها، ولا تفارقني أبدًا رغم أنها ثقيلة".

وفي سياق منفصل، شدد صاحب الـ28 عامًا على أنه لا يمانع اللعب في أي مركز بما في ذلك رأس الحربة، بقوله: "المدرب هو من يقرر.. لو قلت ذلك للويس إنريكي سيقتلني، ويقول: (أنت مجنون؟ اجلس على الدكة)".

وتابع: "المهاجم الصريح مركز لطالما أحببته.. وقلت ذلك كثيرًا لجميع المدربين، ضعوني في العمق، قد أفاجئكم".

يشار إلى أن عثمان ديمبيلي غاب عن آخر 4 مباريات خاضها باريس سان جيرمان في جميع المسابقات الرسمية.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
الكرة الذهبية عثمان ديمبيلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
برشلونة

برشلونة

34 19
الزمالك

الزمالك

44

الجناح الأيسر لبرشلونة دانيال فيرنانديز يسجل الهدف الـ35 لبرشلونة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg