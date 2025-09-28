المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

34 19
17:45
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

0 0
18:30
أرسنال

أرسنال

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
20:00
إنبي

إنبي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

36 26
15:30
الشارقة

الشارقة

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

0 1
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

0 1
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

1 1
16:00
نادي باريس

نادي باريس

نيس يهدر الفوز ويتعادل مع باريس إف سي في الدقائق الأخيرة

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

06:48 م 28/09/2025
روما ونيس

نيس

سقط فريق نيس في فخ التعادل أمام ضيفه باريس إف سي، الصاعد حديثًا لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، بعدما انتهت المواجهة بينهما بنتيجة (1-1)، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

وتقدم نيس عن طريق سفيان ديوب في الدقيقة 40 على ملعب "أليانز ريفيرا"، قبل أن يخطف باريس التعادل في اللحظات الأخيرة عبر جان فيليب كراسو من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

وبهذا التعادل، رفع الفريقان رصيدهما إلى سبع نقاط، غير أن باريس إف سي يحتل المركز العاشر بفارق الأهداف، فيما يأتي نيس في المركز الحادي عشر.

الدوري الفرنسي باريس نيس

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

