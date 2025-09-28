سقط فريق نيس في فخ التعادل أمام ضيفه باريس إف سي، الصاعد حديثًا لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، بعدما انتهت المواجهة بينهما بنتيجة (1-1)، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

وتقدم نيس عن طريق سفيان ديوب في الدقيقة 40 على ملعب "أليانز ريفيرا"، قبل أن يخطف باريس التعادل في اللحظات الأخيرة عبر جان فيليب كراسو من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

وبهذا التعادل، رفع الفريقان رصيدهما إلى سبع نقاط، غير أن باريس إف سي يحتل المركز العاشر بفارق الأهداف، فيما يأتي نيس في المركز الحادي عشر.