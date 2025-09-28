انتزع أولمبيك ليون فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه ليل بنتيجة (1-0)، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل تايلور مورتون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13، ليمنح ليون انتصاره الخامس هذا الموسم. وبهذا الفوز رفع ليون رصيده إلى 15 نقطة ليتقاسم الصدارة مع باريس سان جيرمان حامل اللقب، الذي يتفوق بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد ليل عند 10 نقاط في المركز السادس.

وفي الجولة ذاتها، حقق بريست فوزًا مهمًا خارج ملعبه على أنجيه (2-0)، حيث سجل ريمي لاسكاري الهدف الأول في الدقيقة 26، وأضاف رومان ديل كاستيو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 32. ورفع بريست رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع، بينما بقي أنجيه عند 5 نقاط في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

أما مباراة ميتز أمام ضيفه لوهافر فانتهت بالتعادل السلبي، ليكتفي كل فريق بنقطة لم تغير من وضعهما في جدول الترتيب، حيث ظل ميتز في المركز الثامن عشر (الأخير) برصيد نقطتين، فيما يحتل لوهافر المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.