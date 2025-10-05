المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بطريقة خيالية.. نونو مينديز يكسر صمود ليل ويمنح باريس الأفضلية (فيديو)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:30 م 05/10/2025
نونو مينديز

احتفال نونو مينديز بعد هدفه أمام ليل

أحرز البرتغالي نونو مينديز، هدفًا بطريقة خيالية منح به الأفضلية لصالح فريق باريس سان جيرمان ضد مضيفه ليل، في المباراة المقامة الآن، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

باريس سان جيرمان يحل ضيفًا على نظيره فريق ليل، في مباراة لحساب مواجهات الجولة السابعة من الليج 1، على ملعب بيير ماوروي.

هدف نونو مينديز

وسجل نونو مينديز هدف باريس سان جيرمان الأول في المباراة ضد ليل، من ركلة حرة بعيدة المدى، سددها بطريقة مميزة، في الدقيقة 66.

وتشير نتيجة المباراة الآن إلى تعادل باريس سان جيرمان مع ليل بنتيجة (1-1)، بعدما أحرز إيثان مبابي هدف لأصحاب الأرض، في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

وأحرز نونو مينديز الهدف الثاني له مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، بعدما تمكن من زيارة الشباك من قبل أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

بينما تعد هذه المساهمة التهديفية الرابعة مع باريس سان جيرمان، خلال الموسم الحالي، بعدما سجل هدفين وصنع مثلهما.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
