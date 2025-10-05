سقط نادي باريس سان جيرمان في فخ التعادل أمام ليل، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الفرنسي، وأقيم اللقاء في ملعب بيير موروا.

وفرض التعادل الإيجابي نفسه على مباراة ليل أمام باريس سان جيرمان، لتنتهي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جرى لحساب منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

تعادل عادل يحسم المباراة

شهدت المباراة بين ليل وباريس سان جيرمان، تفوقًا ملحوظًا لصالح الأخير وظهر ذلك خلال أحداث اللقاء، إذ شكل فريق العاصمة خطورة واضحة على مرمى أصحاب الأرض.

وتمكن باريس سان جيرمان، من ترجمة سيطرته في المباراة، حيث نجح في التسجيل بالدقيقة 66 من عمر اللقاء، عن طريق نونو مينديز من ركلة حرة مباشرة.

وحصل باريس سان جيرمان على ركلة حرة مباشرة، نجح مينديز في تسديدها بنجاح لتسكن الكرة في شباك ليل، أمام أعين برك أوزير حارس مرمى الأخير.

وظهرت استفاقة نادي ليل، حيث نجح الأخير في التسجيل بالدقيقة 85 من عمر اللقاء، وذلك عن طريق إيثان مبابي الذي هز شباك فريقه السابق أمام أعين شقيقه كيليان مبابي الذي كان حاضرًا بالمدرجات.

وتراجع باريس سان جيرمان أمام ضغط ليل في اللحظات الأخيرة، حتى أطلق حكم المباراة صافرة النهاية بتعادل الفريقين.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده من الأهداف إلى 16 نقطة ليتربع على قمة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، وتجمد ليل عند 11 نقطة في المرتبة السابعة.