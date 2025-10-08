عاد اسم زين الدين زيدان، أسطورة كرة القدم الفرنسية ومدرب ريال مدريد السابق، إلى الواجهة في مدينة مارسيليا، لكن هذه المرة ليس من بوابة التدريب، بل عبر مشروع عائلي خاص، بحسب ما كشفه الصحفي المتخصص في الانتقالات فابريزيو رومانو.

عودة زيدان إلى مارسيليا.. ولكن ليس للتدريب

وأوضح رومانو أن بطل العالم عام 1998 سيزور مارسيليا قريبًا للمشاركة في مشروع تنظمه شركة Universe Football، وهي شركة تهتم بإقامة فعاليات رياضية ومباريات استعراضية تجمع نجوم كرة القدم والمشاهير من مختلف المجالات.

وأكدت التقارير أن زيدان لن يتولى أي منصب فني في نادي مارسيليا أو يخلف المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، بل تقتصر زيارته على إطلاق المشروع الجديد.

وتأتي عودة زيدان إلى المدينة بالتزامن مع قرار نجله لوكا زيدان، حارس مرمى 27 عامًا، بتمثيل منتخب الجزائر على المستوى الدولي.

لوكا، المولود بالقرب من مارسيليا، سبق له تمثيل فرنسا في الفئات العمرية المختلفة، قبل أن يقرر السير على خطى أصول عائلته القادمة من منطقة القبائل الجزائرية.

يذكر أن زيدان الأب اختار الدفاع عن ألوان منتخب فرنسا خلال مسيرته كلاعب، وحقق معه كأس العالم 1998، بينما تسعى الجزائر حاليًا إلى حجز بطاقة التأهل إلى مونديال 2026، عندما تواجه الصومال وأوغندا في شهر أكتوبر الجاري ضمن التصفيات الأفريقية.