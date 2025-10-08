المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

3 3
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

0 0
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعيدًا عن مقاعد التدريب.. زيدان يعود إلى مارسيليا من بوابة جديدة

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:19 م 08/10/2025
زين الدين زيدان

زين الدين زيدان

عاد اسم زين الدين زيدان، أسطورة كرة القدم الفرنسية ومدرب ريال مدريد السابق، إلى الواجهة في مدينة مارسيليا، لكن هذه المرة ليس من بوابة التدريب، بل عبر مشروع عائلي خاص، بحسب ما كشفه الصحفي المتخصص في الانتقالات فابريزيو رومانو.

عودة زيدان إلى مارسيليا.. ولكن ليس للتدريب

وأوضح رومانو أن بطل العالم عام 1998 سيزور مارسيليا قريبًا للمشاركة في مشروع تنظمه شركة Universe Football، وهي شركة تهتم بإقامة فعاليات رياضية ومباريات استعراضية تجمع نجوم كرة القدم والمشاهير من مختلف المجالات.

وأكدت التقارير أن زيدان لن يتولى أي منصب فني في نادي مارسيليا أو يخلف المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، بل تقتصر زيارته على إطلاق المشروع الجديد.

وتأتي عودة زيدان إلى المدينة بالتزامن مع قرار نجله لوكا زيدان، حارس مرمى 27 عامًا، بتمثيل منتخب الجزائر على المستوى الدولي.

لوكا، المولود بالقرب من مارسيليا، سبق له تمثيل فرنسا في الفئات العمرية المختلفة، قبل أن يقرر السير على خطى أصول عائلته القادمة من منطقة القبائل الجزائرية.

يذكر أن زيدان الأب اختار الدفاع عن ألوان منتخب فرنسا خلال مسيرته كلاعب، وحقق معه كأس العالم 1998، بينما تسعى الجزائر حاليًا إلى حجز بطاقة التأهل إلى مونديال 2026، عندما تواجه الصومال وأوغندا في شهر أكتوبر الجاري ضمن التصفيات الأفريقية.

مارسيليا زين الدين زيدان منتخب الجزائر كأس العالم 2026 منتخب فرنسا لوكا زيدان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
جيبوتي

جيبوتي

- -
مصر

مصر

3

بدلاء منتخب مصر واستبعاد البلعوطي: ويجلس على دكة البدلاء كل من: "مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - محمود صابر - مهند لاشين - مصطفى فتحي - أسامة فيصل".

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg