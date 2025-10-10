رسميًا.. موناكو يعلن رحيل مدربه آدي هوتر

أعلن نادي موناكو الفرنسي، رحيل المدرب النمساوي آدي هوتر، عن قيادة الفريق الأول لكرة القدم، بعد مرور 7 جولات فقط من عمر الدوري المحلي.

وقال موناكو في بيانه الرسمي: "يتقدم النادي بالشكر إلى آدي وجهازه الفني على جهودهم والتزامهم تجاه موناكو، ويتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل".

ويحتل موناكو المركز الخامس في الدوري الفرنسي، بعد سبع مباريات، محققًا أربعة انتصارات وخسارتين وتعادلًا واحدًا، كان في مباراة الديربي الأخيرة ضد نيس.

وفرط موناكو في فرصة احتلال وصافة جدول الترتيب، كما يبتعد عن باريس سان جيرمان المتصدر بفارق 3 نقاط فقط.

وتولى هوتر تدريب موناكو في يوليو عام 2023، وقاد الفريق لتحقيق نتائج مميزة في الدوري الفرنسي، باحتلاله المركز الثاني وكذلك الثالث، ليتأهل لمنافسات دوري أبطال أوروبا بصورة مباشرة.

وفي الموسم الماصي، وصل موناكو لمرحلة الملحق المؤهل لدور الـ 16، لكنه ودع البطولة على يد بنفيكا البرتغالي.

وفي النسخة الجارية من دوري الأبطال، لم تكن بداية موناكو جيدة في مرحلة الدوري، حيث خسر على يد كلوب بروج البلجيكي، ثم تعادل مع مانشستر سيتي الإنجليزي.