الدوري الفرنسي.. تعادل مثير بـ6 أهداف بين باريس سان جيرمان وستراسبورج

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:25 ص 18/10/2025
باريس

باريس وستراسبورج

حسم نتيجة التعادل 3-3 مباراة باريس سان جيرمان مع ضيفه ستراسبورج ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي "ليج 1" مساء الجمعة.

سجل برادلي باركولا هدف سان جيرمان الأول في الدقيقة السادسة، قبل أن يرد ستراسبورج بهدفين سجلهما الأرجنتيني خوان بانيتشبلي في الدقيقة 26 والبلجيكي مورييرا دييجو في الدقيقة 41.

ومع بداية الشوط الثاني زاد ستراسبورج من معاناة أصحاب الأرض بهدف ثالث سجله بانيتشبلي في الدقيقة 49، ثم قلص الفارق لباريس، البديل البرتغالي بجونزالو راموس في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.

ونجح سيني مايولو في إدارك التعادل لباريس في الدقيقة 79.

هذا هو التعادل الثاني لباريس سان جيرمان، حامل اللقب، بعد تعادله 1-1 في الجولة الماضية مع ليل.

وبهذا التعادل رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 17 نقطة في صدارة الترتيب، مقابل 16 لستراسبورج الوصيف.

وقد يخسر سان جيرمان صدارة الترتيب حال فوز ليون (السبت) على مضيفه نيس، أو مارسيليا على ضيفه لوهافر في وقت لاحق بنفس اليوم ووصل أي منهما للنقطة 18.

ويستعد سان جيرمان لمواجهة قوية خارج ملعبه ضد باير ليفركوزن الألماني يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.

أما ستراسبورج فيلعب الخميس ضد ياجيلونيا بياويستوك البولندي في دوري المؤتمر الأوروبي.

باريس سان جيرمان ستراسبورج الدوري الفرنسي

