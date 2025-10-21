المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 0
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

6 1
19:45
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
فياريال

فياريال

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

0 0
21:15
السد القطري

السد القطري

دوري أبطال أوروبا
إيندهوفن

إيندهوفن

- -
22:00
نابولي

نابولي

بعد 780 يوما.. بوجبا يترقب المشاركة الرسمية الأولى مع موناكو

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:07 م 21/10/2025
بوجبا

بول بوجبا بقميص موناكو

يترقب اللاعب الفرنسي بول بوجبا المشاركة لأول مرة في مباراة رسمية مع نادي موناكو، بعد غياب دام 780 يومًا.

وانضم بوجبا إلى موناكو في صيف 2025، مجانًا، لكنه لم يخض بعد أي مباراة رسمية.

بوجبا يترقب المشاركة الأولى مع موناكو

شارك بوجبا في تدريبات موناكو أخيرًا بعد أن تعافى من إصابة عضلية حرمته من المشاركة في أي مباراة رسمية هذا الموسم.

وقال المدرب سيباستيان بوكونيولي عن عودة بوجبا: "تدرب لأول مرة معنا منذ وصولي.. لقد كان يبتسم ويستمتع ويتفاعل مع زملائه، وهذه هي المرحلة الأولى".

وشدد مدرب موناكو على أنه لن يستعجل مشاركة بوجبا في المباريات الرسمية، موضحًا أن ذلك قد يستغرق أسبوعين أو ثلاثة.

وأقف بوجبا عن ممارسة كرة القدم في سبتمبر 2023، بسبب تعاطي المنشطات، 4 سنوات، قبل تخفيض العقوبة في وقت لاحق إلى 18 شهرًا فقط، انتهت مارس الماضي.

واستمر بوجبا في البحث عن نادٍ جديد، بعد يوفنتوس، ليجد ضالته أخيرًا في موناكو.

وتعود آخر مباراة خاضها بوجبا في مسيرته مع كرة القدم إلى 3 سبتمبر 2023، أي قبل 780 يومًا.

مباراة موناكو القادمة
موناكو بول بوجبا

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

