يترقب اللاعب الفرنسي بول بوجبا المشاركة لأول مرة في مباراة رسمية مع نادي موناكو، بعد غياب دام 780 يومًا.

وانضم بوجبا إلى موناكو في صيف 2025، مجانًا، لكنه لم يخض بعد أي مباراة رسمية.

بوجبا يترقب المشاركة الأولى مع موناكو

شارك بوجبا في تدريبات موناكو أخيرًا بعد أن تعافى من إصابة عضلية حرمته من المشاركة في أي مباراة رسمية هذا الموسم.

وقال المدرب سيباستيان بوكونيولي عن عودة بوجبا: "تدرب لأول مرة معنا منذ وصولي.. لقد كان يبتسم ويستمتع ويتفاعل مع زملائه، وهذه هي المرحلة الأولى".

وشدد مدرب موناكو على أنه لن يستعجل مشاركة بوجبا في المباريات الرسمية، موضحًا أن ذلك قد يستغرق أسبوعين أو ثلاثة.

وأقف بوجبا عن ممارسة كرة القدم في سبتمبر 2023، بسبب تعاطي المنشطات، 4 سنوات، قبل تخفيض العقوبة في وقت لاحق إلى 18 شهرًا فقط، انتهت مارس الماضي.

واستمر بوجبا في البحث عن نادٍ جديد، بعد يوفنتوس، ليجد ضالته أخيرًا في موناكو.

وتعود آخر مباراة خاضها بوجبا في مسيرته مع كرة القدم إلى 3 سبتمبر 2023، أي قبل 780 يومًا.