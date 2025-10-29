المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
باريس سان جيرمان يتعثر أمام لوريان في الدوري الفرنسي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:46 م 29/10/2025
باريس ضد لوريان

باريس ضد لوريان

اكتفى فريق باريس سان جيرمان بالتعادل مع مضيفه لوريان بنتيجة 1-1، مساء اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري الفرنسي.

وحل باريس سان جيرمان ضيفًا على لوريان في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

وتقدم الفريق الباريسي بهدف ظهيره الأيسر البرتغالي نونو مينديز في الدقيقة 49 بعد عرضية من زميله ديزيريه دوي.

وأدرك لوريان التعادل سريعا بهدف إيجور سيلفا في الدقيقة 51.

وبهذا التعادل واصل باريس سان جيرمان، حامل اللقب، نزيف النقاط منذ بداية الموسم الجاري، حيث فقد 9 نقاط في أول 10 جولات من المسابقة.

وتتباين نتائج العملاق الباريسي محليا وقاريا، حيث حقق ثلاثة انتصارات في مشواره بدوري أبطال أوروبا امام أتالانتا الإيطالي وبرشلونة الإسباني وباير ليفركوزن الألماني، وقبلها توج بكأس السوبر الأوروبي على حساب توتنهام بركلات الترجيح.

ورغم ذلك بقى باريس سان جيرمان في صدارة الترتيب برصيد 21 نقطة، بينما يكافح لوريان للهروب من شبح الهبوط، حيث يقبع في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الفرنسي اضغط هنا

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي لوريان إنريكي ديمبيلي ترتيب الدوري الفرنسي

