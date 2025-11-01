المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كرة اليد
ألمانيا تحت 17

ألمانيا تحت 17

- -
21:15
مصر تحت 17

مصر تحت 17

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
17:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

- -
17:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:00
نيس

نيس

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
17:15
اشبيلية

اشبيلية

محمد عبد المنعم: التعافي من الإصابة يسير بشكل جيد.. وسأتواجد قريباً

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

04:17 م 01/11/2025
محمد عبد المنعم مدافع نيس

محمد عبد المنعم

وجه النجم المصري محمد عبد المنعم مدافع نادي نيس الفرنسي، رسالة إلى جماهير الفريق قبل مواجهة باريس سان جيرمان.

ويلتقي نيس مع نظيره باريس سان جيرمان، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الفرنسي.

رسالة محمد عبد المنعم

وقال عبد المنعم في تصريحات عبر مقطع فيديو على حساب النادي الرسمي: "وحشتوني جدا، الحمد لله التعافي من الإصابة يسير بشكل جيد وان شاء الله أكون قريب مع الفريق".

وأتم المدافع المصري تصريحاته: "للأسف لن أكون متواجدا في مباراة باريس سان جيرمان ولكني سأتواجد معهم بقلبي ونحقق الفوز".

إصابة عبد المنعم

ويعاني محمد عبد المنعم، من إصابة بقطع في الرباط الصليبي تعرض لها في شهر أبريل الماضي مع نادي نيس.

وشارك محمد عبد المنعم في 18 مباراة مع نادي نيس في مختلف البطولات والمسابقات، ولم يسجل أو يصنع.

مباراة نيس القادمة
