وجه النجم المصري محمد عبد المنعم مدافع نادي نيس الفرنسي، رسالة إلى جماهير الفريق قبل مواجهة باريس سان جيرمان.

ويلتقي نيس مع نظيره باريس سان جيرمان، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الفرنسي.

رسالة محمد عبد المنعم

وقال عبد المنعم في تصريحات عبر مقطع فيديو على حساب النادي الرسمي: "وحشتوني جدا، الحمد لله التعافي من الإصابة يسير بشكل جيد وان شاء الله أكون قريب مع الفريق".

وأتم المدافع المصري تصريحاته: "للأسف لن أكون متواجدا في مباراة باريس سان جيرمان ولكني سأتواجد معهم بقلبي ونحقق الفوز".

إصابة عبد المنعم

ويعاني محمد عبد المنعم، من إصابة بقطع في الرباط الصليبي تعرض لها في شهر أبريل الماضي مع نادي نيس.

وشارك محمد عبد المنعم في 18 مباراة مع نادي نيس في مختلف البطولات والمسابقات، ولم يسجل أو يصنع.