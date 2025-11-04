فاز اللاعب الفرنسي ديزيري دوي، اليوم الثلاثاء، بجائزة الفتى الذهبي 2025، المقدمة إلى أفضل لاعب شاب في العالم.

وتمنح مجلة توتو سبورت الإيطالية، بمشاركة صحف عالمية أخرى، جائزة الفتى الذهبي سنويًا إلى أفضل لاعب شاب تحت 21 عامًا في أوروبا، ما يحدث منذ عام 2003.

دوي يحصد جائزة الفتى الذهبي

كشفت مجلة توتو سبورت الإيطالية عن حصول ديزيري دوي على جائزة الفتى الذهبي 2025.

وكتبت في مقدمة إعلان فوز جناح باريس سان جيرمان بالجائزة: "لم يكن لدى لجنة التحكيم أي شك، وقد وضعت الكرز فوق الكعكة على سنة استثنائية".

وكانت توتو سبورت أعلنت عن قائمة تضم 25 مرشحًا لجائزة الفتى الذهبي، من بينهم دوي وكوبارسي ويلدز وجولر وإستيفاو. (طالع التفاصيل من هنا)

وساهم دوي في حصول باريس سان جيرمان على 5 ألقاب محلية وقارية في عام 2025، بواقع ثلاثية الدوري والكأس والسوبر، إلى جانب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

واستطاع اللاعب الفرنسي الشاب أن يسجل 16 هدفًا ويصنع 16 آخر في موسمه التاريخي مع باريس سان جيرمان.

وأصبح ديزيري دوي ثاني لاعب في تاريخ باريس سان جيرمان يحصد جائزة الفتى الذهبي بعد كيليان مبابي في 2017.