المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
هايتي

هايتي

1 4
15:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

0 0
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الثاني تاريخيا من باريس سان جيرمان.. دوي يحصد جائزة الفتى الذهبي 2025

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:21 م 04/11/2025
ديزيري دوي

دوي يتوج بالفتى الذهبي 2025

فاز اللاعب الفرنسي ديزيري دوي، اليوم الثلاثاء، بجائزة الفتى الذهبي 2025، المقدمة إلى أفضل لاعب شاب في العالم.

وتمنح مجلة توتو سبورت الإيطالية، بمشاركة صحف عالمية أخرى، جائزة الفتى الذهبي سنويًا إلى أفضل لاعب شاب تحت 21 عامًا في أوروبا، ما يحدث منذ عام 2003.

دوي يحصد جائزة الفتى الذهبي

كشفت مجلة توتو سبورت الإيطالية عن حصول ديزيري دوي على جائزة الفتى الذهبي 2025.

وكتبت في مقدمة إعلان فوز جناح باريس سان جيرمان بالجائزة: "لم يكن لدى لجنة التحكيم أي شك، وقد وضعت الكرز فوق الكعكة على سنة استثنائية".

وكانت توتو سبورت أعلنت عن قائمة تضم 25 مرشحًا لجائزة الفتى الذهبي، من بينهم دوي وكوبارسي ويلدز وجولر وإستيفاو. (طالع التفاصيل من هنا)

وساهم دوي في حصول باريس سان جيرمان على 5 ألقاب محلية وقارية في عام 2025، بواقع ثلاثية الدوري والكأس والسوبر، إلى جانب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

واستطاع اللاعب الفرنسي الشاب أن يسجل 16 هدفًا ويصنع 16 آخر في موسمه التاريخي مع باريس سان جيرمان.

وأصبح ديزيري دوي ثاني لاعب في تاريخ باريس سان جيرمان يحصد جائزة الفتى الذهبي بعد كيليان مبابي في 2017.

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي ديزيري دوي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg