المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

- -
17:45
إنجلترا

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما
زامبيا

زامبيا

- -
16:45
البرازيل

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

- -
14:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

- -
14:30
المكسيك

المكسيك

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الصدارة في العاصمة.. جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد فوز باريس سان جيرمان

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:57 م 09/11/2025
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

يتربع فريق باريس سان جيرمان على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، بعد الفوز المثير على حساب نظيره فريق ليون، في ختام مواجهات الجولة الـ12 من المسابقة.

باريس سان جيرمان تمكن من اقتناص الانتصار في مواجهة ليون، التي انتهت منذ قليل، وحُسمت في الثواني الأخيرة.. طالع تفاصيل المباراة المثيرة من هنا

جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز

باريس سان جيرمان استعاد صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، بعدما حقق انتصارًا مثيرًا ضد ليون، مساء اليوم الأحد، ويأتي جدول الترتيب كما يلي:

1- باريس سان جيرمان: 27 نقطة.

2- مارسيليا: 25 نقطة.

3- لانس: 25 نقطة.

4- ستراسبورج: 22 نقطة.

5- ليل: 20 نقطة.

6- موناكو: 20 نقطة.

طالع جدول ترتيب الدوري الفرنسي بالكامل من هنا

وتنطلق مباريات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز، يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى مساء الأحد.. طالع مواعيد مواجهات الجولة المقبلة من هنا

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
باريس سان جيرمان ليون الدوري الفرنسي ترتيب الدوري الفرنسي جدول ترتيب الدوري الفرنسي مباراة باريس سان جيرمان وليون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg