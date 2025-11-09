يتربع فريق باريس سان جيرمان على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، بعد الفوز المثير على حساب نظيره فريق ليون، في ختام مواجهات الجولة الـ12 من المسابقة.

باريس سان جيرمان تمكن من اقتناص الانتصار في مواجهة ليون، التي انتهت منذ قليل، وحُسمت في الثواني الأخيرة.. طالع تفاصيل المباراة المثيرة من هنا

جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز

باريس سان جيرمان استعاد صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، بعدما حقق انتصارًا مثيرًا ضد ليون، مساء اليوم الأحد، ويأتي جدول الترتيب كما يلي:

1- باريس سان جيرمان: 27 نقطة.

2- مارسيليا: 25 نقطة.

3- لانس: 25 نقطة.

4- ستراسبورج: 22 نقطة.

5- ليل: 20 نقطة.

6- موناكو: 20 نقطة.

طالع جدول ترتيب الدوري الفرنسي بالكامل من هنا

وتنطلق مباريات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز، يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى مساء الأحد.. طالع مواعيد مواجهات الجولة المقبلة من هنا