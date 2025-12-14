المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

2 2
18:30
ماينز

ماينز

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

0 1
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

1 1
18:30
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

1 2
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي
بولونيا

بولونيا

0 0
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

0 0
21:45
موناكو

موناكو

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

0 3
16:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

1 0
16:00
نابولي

نابولي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

2 2
13:30
ساسولو

ساسولو

أوباميانج أساسيا.. تشكيل قمة مارسيليا وموناكو في الدوري الفرنسي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:11 م 14/12/2025
أوباميانج

أوباميانج يقود مارسيليا أمام موناكو

يستدرج نادي أولمبيك مارسيليا ضيفه موناكو إلى ملعب فيلودروم، مساء اليوم الأحد، في مباراة تجمع بينهما ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الفرنسي 2025-2026.

ويحتل مارسيليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي بـ29 نقطة، أكثر بـ6 نقاط من التاسع موناكو.

وتشهد المواجهات المباشرة بين موناكو ومارسيليا في منافسات الدوري الفرنسي تقاربًا في الأداء والنتيجة، إذ حقق كلاهما الفوز 5 مرات مقابل التعادل في مناسبتين خلال المواسم الستة الأخيرة.

تشكيل أولمبيك مارسيليا

حراسة المرمى: جيرونيمو رولي

الدفاع: بنيامين بافارد، مايكل موريللو، نايف أكرد، ليوناردو بيلاردي

الوسط: آرثر فيرميرين، كوندوجبيا، بيير إميل هويبيرج

الهجوم: تيموثي وياه، ماسون جرينوود، بيير إيميريك أوباميانج

تشكيل موناكو

حراسة المرمى: لوكاس هراديكي

الدفاع: كامبوس فاندرسون، محمد ساليسو، ثيلو كيرير، كايو هنريكي

الوسط: لامين كامارا، دينيس زكريا، ، ألكسندر جولوفين

الهجوم: ماجنيس أكليوش، تاكومي مينامينو، فولارين بالوجان

مارسيليا موناكو الدوري الفرنسي

