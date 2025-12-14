يستدرج نادي أولمبيك مارسيليا ضيفه موناكو إلى ملعب فيلودروم، مساء اليوم الأحد، في مباراة تجمع بينهما ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الفرنسي 2025-2026.

ويحتل مارسيليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي بـ29 نقطة، أكثر بـ6 نقاط من التاسع موناكو.

وتشهد المواجهات المباشرة بين موناكو ومارسيليا في منافسات الدوري الفرنسي تقاربًا في الأداء والنتيجة، إذ حقق كلاهما الفوز 5 مرات مقابل التعادل في مناسبتين خلال المواسم الستة الأخيرة.

تشكيل أولمبيك مارسيليا

حراسة المرمى: جيرونيمو رولي

الدفاع: بنيامين بافارد، مايكل موريللو، نايف أكرد، ليوناردو بيلاردي

الوسط: آرثر فيرميرين، كوندوجبيا، بيير إميل هويبيرج

الهجوم: تيموثي وياه، ماسون جرينوود، بيير إيميريك أوباميانج

تشكيل موناكو

حراسة المرمى: لوكاس هراديكي

الدفاع: كامبوس فاندرسون، محمد ساليسو، ثيلو كيرير، كايو هنريكي

الوسط: لامين كامارا، دينيس زكريا، ، ألكسندر جولوفين

الهجوم: ماجنيس أكليوش، تاكومي مينامينو، فولارين بالوجان