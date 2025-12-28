المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

1 0
19:30
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

الدوري الإيطالي
كريمونيسي

كريمونيسي

0 2
16:00
نابولي

نابولي

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

0 1
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
22:00
الكاميرون

الكاميرون

كأس مصر
الزمالك

الزمالك

1 0
14:30
بلدية المحلة

بلدية المحلة

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس الأمم الأفريقية
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

0 1
17:00
السودان

السودان

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

1 1
16:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

سيطرة تاريخية.. ديمبيلي يتربع على عرش الجوائر الفردية مع باريس سان جيرمان

طارق متولي

كتب - طارق متولي

08:34 م 28/12/2025
عثمان ديمبلي

عثمان ديمبيلي

سيطر النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب فريق باريس سان جيرمان على الجوائز الفردية، بعد موسم لافت قدمه اللاعب رفقة الفريق.

وساهم اللاعب في حصول فريقه على العديد من الألقاب، وأبرزها بطولة دوري أبطال أوروبا، بجانب عدة بطولات محلية فرنسية أهمها الدوري الفرنسي.

ديمبيلي يتربع على عرش الجوائر الفردية مع باريس سان جيرمان

وتوج اللاعب، اليوم السبت، بجائزة أفضل أفضل لاعب في العالم لعام 2025 والمقدمة من جلوب سوكر، حيث أقيم الحفل في مدينة دبي في الإمارات.

ولم يكن هذا التتويج هو الأول بالنسبة له في الموسم الحالي، حيث فاز بجائزة البالون دور كأفضل لاعب في العالم أيضًا، وهي الجائزة الكبرى التي حصل عليها العديد من أساطير ونجوم كرة القدم.

كما توج ديمبيلي بجائزة أفضل لاعب في العالم والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ويأتي ذلك بعد تتويجه بجائزة هداف الدوري الفرنسي برصيد 21 هدفًا رفقة باريس سان جيرمان في الموسم الماضي.

وحصل اللاعب أيضًا على جائزة أفضل لاعب في الموسم والمقدمة من رابطة الدوري الفرنسي، ليسيطر على كل الجوائز الفردية الكبرى، ويكون موسمه الماضي مع باريس سان جيرمان موسم تاريخي.

وشارك عثمان في 53 مباراة رفقة فريق باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، حيث أحرز 35 هدفًا وصنع 16 آخرين.

 

مباراة باريس سان جيرمان القادمة
باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي عثمان ديمبلي ديمبلي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

