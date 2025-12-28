سيطر النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب فريق باريس سان جيرمان على الجوائز الفردية، بعد موسم لافت قدمه اللاعب رفقة الفريق.

وساهم اللاعب في حصول فريقه على العديد من الألقاب، وأبرزها بطولة دوري أبطال أوروبا، بجانب عدة بطولات محلية فرنسية أهمها الدوري الفرنسي.

ديمبيلي يتربع على عرش الجوائر الفردية مع باريس سان جيرمان

وتوج اللاعب، اليوم السبت، بجائزة أفضل أفضل لاعب في العالم لعام 2025 والمقدمة من جلوب سوكر، حيث أقيم الحفل في مدينة دبي في الإمارات.

ولم يكن هذا التتويج هو الأول بالنسبة له في الموسم الحالي، حيث فاز بجائزة البالون دور كأفضل لاعب في العالم أيضًا، وهي الجائزة الكبرى التي حصل عليها العديد من أساطير ونجوم كرة القدم.

كما توج ديمبيلي بجائزة أفضل لاعب في العالم والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ويأتي ذلك بعد تتويجه بجائزة هداف الدوري الفرنسي برصيد 21 هدفًا رفقة باريس سان جيرمان في الموسم الماضي.

وحصل اللاعب أيضًا على جائزة أفضل لاعب في الموسم والمقدمة من رابطة الدوري الفرنسي، ليسيطر على كل الجوائز الفردية الكبرى، ويكون موسمه الماضي مع باريس سان جيرمان موسم تاريخي.

وشارك عثمان في 53 مباراة رفقة فريق باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، حيث أحرز 35 هدفًا وصنع 16 آخرين.