إيدي هاو: نيوكاسل لن يدخل الموسم بدون مهاجم

أكد إيدي هاو، المدير الفني لنيوكاسل يونايتد، أن النادي لن يسمح بمرور الموسم الجاري دون وجود مهاجم صريح في الفريق، رغم الغموض المحيط بمستقبل النجم ألكسندر إيزاك.

ويغيب إيزاك عن مباريات نيوكاسل منذ عودة اللاعبين من فترة الإعداد، في ظل اهتمام ليفربول بضمه مقابل عرض بلغت قيمته 110 ملايين جنيه إسترليني.

وقال هاو في تصريحات صحفية قبل مواجهة ليفربول على ملعب "سانت جيمس بارك" في الجولة الثانية من البريميرليج: "لا أعتقد أن النادي سيسمح بحدوث ذلك. لا يمكننا أن نخوض الموسم دون مهاجم معتمد في الفريق".

وأضاف: "هذا ليس تقليلاً من قدر ويل أوسولا، فهو يتطور بشكل جيد، لكن خبرته في البريميرليج محدودة. في الوقت الحالي، إيزاك هو المهاجم الوحيد الذي يملك سجلاً تهديفياً وخبرة في الدوري الإنجليزي، ولا يمكن أن نترك أنفسنا في هذا الموقف".