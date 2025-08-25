المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

إيدي هاو: نيوكاسل لن يدخل الموسم بدون مهاجم

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

12:43 ص 25/08/2025
إيدي هاو

إيدي هاو

أكد إيدي هاو، المدير الفني لنيوكاسل يونايتد، أن النادي لن يسمح بمرور الموسم الجاري دون وجود مهاجم صريح في الفريق، رغم الغموض المحيط بمستقبل النجم ألكسندر إيزاك.

ويغيب إيزاك عن مباريات نيوكاسل منذ عودة اللاعبين من فترة الإعداد، في ظل اهتمام ليفربول بضمه مقابل عرض بلغت قيمته 110 ملايين جنيه إسترليني.

وقال هاو في تصريحات صحفية قبل مواجهة ليفربول على ملعب "سانت جيمس بارك" في الجولة الثانية من البريميرليج: "لا أعتقد أن النادي سيسمح بحدوث ذلك. لا يمكننا أن نخوض الموسم دون مهاجم معتمد في الفريق".

وأضاف: "هذا ليس تقليلاً من قدر ويل أوسولا، فهو يتطور بشكل جيد، لكن خبرته في البريميرليج محدودة. في الوقت الحالي، إيزاك هو المهاجم الوحيد الذي يملك سجلاً تهديفياً وخبرة في الدوري الإنجليزي، ولا يمكن أن نترك أنفسنا في هذا الموقف".

الدوري الإنجليزي نيو كاسل

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

