المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

إعلان

فريدة خليل تتوج بذهبية بطولة العالم للخماسي الحديث.. ومعتز وائل يكتب التاريخ للرجال

أحمد شريف

كتب - أحمد شريف

12:32 م 02/09/2025
معتز وائل

معتز وائل

سطّر المنتخب المصري للخماسي الحديث إنجازًا تاريخيًا جديدًا في بطولة العالم للكبار المقامة حاليًا في ليتوانيا، بعدما خطف ذهبيتين وبرونزيتين في منافسات الفردي والفرق.

ففي مفاجأة كبيرة، نجحت البطلة الصاعدة فريدة خليل (14 عامًا) في التتويج بالميدالية الذهبية في منافسات فردي السيدات، لتصبح أصغر لاعبة في التاريخ تحصد ذهبية بطولة العالم للكبار.

وحصدت فريدة المركز الأول برصيد 1457 نقطة، متفوقة على المجرية بلانكا جوزي صاحبة الفضية (1445 نقطة)، والإيطالية أورورا توجنيتي صاحبة البرونزية (1432 نقطة).

كما قادت فريدة المنتخب المصري إلى الفوز ببرونزية الفرق للسيدات بجانب زميلتيها ملك إسماعيل وجنا عطية، خلف منتخبي إيطاليا وبريطانيا.

وعلى صعيد منافسات الرجال، كتب معتز وائل اسمه بأحرف من ذهب بعدما أصبح أول لاعب مصري يتوج بذهبية بطولة العالم للكبار في الخماسي الحديث.

وجاء وائل في المركز الأول برصيد 1579 نقطة، متفوقًا على الفرنسي ماتياس روشا (1562 نقطة) الذي نال الفضية، والتشيكي ماتيج لوكيس (1547 نقطة) صاحب البرونزية.

ولم يتوقف الإنجاز عند هذا الحد، حيث حصد منتخب الرجال برونزية الفرق عن طريق الثلاثي معتز وائل، مهند شعبان، ومحمد حاتم، بينما توج المنتخب الفرنسي بذهبية الفرق وحصد المنتخب الأوكراني الفضية.

بهذا الإنجاز، واصل أبطال مصر السيطرة على منصات التتويج العالمية، ليؤكدوا مكانتهم كقوة صاعدة في لعبة الخماسي الحديث.

فريدة خليل خماسي حديث معتز وائل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/news/522145/فريدة-خليل-تتوج-بذهبية-بطولة-العالم-للخماسي-الحديث-ومعتز-وائل-يكتب-التاريخ-للرجال", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "أحمد شريف ", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d9%81-/82" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":"فريدة خليل تتوج بذهبية بطولة العالم للخماسي الحديث.. ومعتز وائل يكتب التاريخ للرجال", "alternativeHeadline":"فريدة خليل تتوج بذهبية بطولة العالم للخماسي الحديث", "description": "سطّر المنتخب المصري للخماسي الحديث إنجازًا تاريخيًا جديدًا في بطولة العالم للكبار المقامة حاليًا في ليتوانيا، بعدما خطف ذهبيتين وبرونزيتين في منافسات الفردي والفرق. ", "articleSection": "أخبار عامة", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/2/16441400421042025063004335133512025_9_2_12_25.webp", "keywords": "خماسي حديث-معتز وائل-فريدة خليل", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/news/522145/فريدة-خليل-تتوج-بذهبية-بطولة-العالم-للخماسي-الحديث-ومعتز-وائل-يكتب-التاريخ-للرجال", "articleBody": "سطّر المنتخب المصري للخماسي الحديث إنجازًا تاريخيًا جديدًا في بطولة العالم للكبار المقامة حاليًا في ليتوانيا، بعدما خطف ذهبيتين وبرونزيتين في منافسات الفردي والفرق.ففي مفاجأة كبيرة، نجحت البطلة الصاعدة فريدة خليل (14 عامًا) في التتويج بالميدالية الذهبية في منافسات فردي السيدات، لتصبح أصغر لاعبة في التاريخ تحصد ذهبية بطولة العالم للكبار.وحصدت فريدة المركز الأول برصيد 1457 نقطة، متفوقة على المجرية بلانكا جوزي صاحبة الفضية (1445 نقطة)، والإيطالية أورورا توجنيتي صاحبة البرونزية (1432 نقطة).كما قادت فريدة المنتخب المصري إلى الفوز ببرونزية الفرق للسيدات بجانب زميلتيها ملك إسماعيل وجنا عطية، خلف منتخبي إيطاليا وبريطانيا.وعلى صعيد منافسات الرجال، كتب معتز وائل اسمه بأحرف من ذهب بعدما أصبح أول لاعب مصري يتوج بذهبية بطولة العالم للكبار في الخماسي الحديث.وجاء وائل في المركز الأول برصيد 1579 نقطة، متفوقًا على الفرنسي ماتياس روشا (1562 نقطة) الذي نال الفضية، والتشيكي ماتيج لوكيس (1547 نقطة) صاحب البرونزية.ولم يتوقف الإنجاز عند هذا الحد، حيث حصد منتخب الرجال برونزية الفرق عن طريق الثلاثي معتز وائل، مهند شعبان، ومحمد حاتم، بينما توج المنتخب الفرنسي بذهبية الفرق وحصد المنتخب الأوكراني الفضية.بهذا الإنجاز، واصل أبطال مصر السيطرة على منصات التتويج العالمية، ليؤكدوا مكانتهم كقوة صاعدة في لعبة الخماسي الحديث.", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2025/9/2/16441400421042025063004335133512025_9_2_12_25.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 09 - 02T12:32: 00+03:00", "datePublished" : "2025-09-02T12:32:00+03:00" }