سطّر المنتخب المصري للخماسي الحديث إنجازًا تاريخيًا جديدًا في بطولة العالم للكبار المقامة حاليًا في ليتوانيا، بعدما خطف ذهبيتين وبرونزيتين في منافسات الفردي والفرق.

ففي مفاجأة كبيرة، نجحت البطلة الصاعدة فريدة خليل (14 عامًا) في التتويج بالميدالية الذهبية في منافسات فردي السيدات، لتصبح أصغر لاعبة في التاريخ تحصد ذهبية بطولة العالم للكبار.

وحصدت فريدة المركز الأول برصيد 1457 نقطة، متفوقة على المجرية بلانكا جوزي صاحبة الفضية (1445 نقطة)، والإيطالية أورورا توجنيتي صاحبة البرونزية (1432 نقطة).

كما قادت فريدة المنتخب المصري إلى الفوز ببرونزية الفرق للسيدات بجانب زميلتيها ملك إسماعيل وجنا عطية، خلف منتخبي إيطاليا وبريطانيا.

وعلى صعيد منافسات الرجال، كتب معتز وائل اسمه بأحرف من ذهب بعدما أصبح أول لاعب مصري يتوج بذهبية بطولة العالم للكبار في الخماسي الحديث.

وجاء وائل في المركز الأول برصيد 1579 نقطة، متفوقًا على الفرنسي ماتياس روشا (1562 نقطة) الذي نال الفضية، والتشيكي ماتيج لوكيس (1547 نقطة) صاحب البرونزية.

ولم يتوقف الإنجاز عند هذا الحد، حيث حصد منتخب الرجال برونزية الفرق عن طريق الثلاثي معتز وائل، مهند شعبان، ومحمد حاتم، بينما توج المنتخب الفرنسي بذهبية الفرق وحصد المنتخب الأوكراني الفضية.

بهذا الإنجاز، واصل أبطال مصر السيطرة على منصات التتويج العالمية، ليؤكدوا مكانتهم كقوة صاعدة في لعبة الخماسي الحديث.