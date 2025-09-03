المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

إعلان

دوناروما: علاقتي بإنريكي كانت جيدة ورحيل المدرب قراره

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

03:50 م 03/09/2025
إنريكي ودوناروما

دوناروما

تحدث الحارس الإيطالي دوناروما عن خروجه من باريس سان جيرمان وعلاقته بالمدرب السابق لويس إنريكي، مؤكدًا أنه يكن له الكثير من التقدير.

وقال دوناروما نقلتها شبكة سكاي سبورت: "كانت علاقتي دائمًا جيدة مع لويس إنريكي. كنت أقدّره لأنه كان صريحًا وصادقًا معي".

وأضاف حارس إيطاليا: "من الطبيعي أن يتخذ المدرب قراراته الخاصة، وهذا هو الشيء الصحيح. لكن دعم زملائي في الفريق جعلني أدرك ما قدمته لباريس سان جيرمان، وهذا هو الأهم بالنسبة لي".

وانتقل دوناروما إلى مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي دوناروما

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg