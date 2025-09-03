دوناروما: علاقتي بإنريكي كانت جيدة ورحيل المدرب قراره

تحدث الحارس الإيطالي دوناروما عن خروجه من باريس سان جيرمان وعلاقته بالمدرب السابق لويس إنريكي، مؤكدًا أنه يكن له الكثير من التقدير.

وقال دوناروما نقلتها شبكة سكاي سبورت: "كانت علاقتي دائمًا جيدة مع لويس إنريكي. كنت أقدّره لأنه كان صريحًا وصادقًا معي".

وأضاف حارس إيطاليا: "من الطبيعي أن يتخذ المدرب قراراته الخاصة، وهذا هو الشيء الصحيح. لكن دعم زملائي في الفريق جعلني أدرك ما قدمته لباريس سان جيرمان، وهذا هو الأهم بالنسبة لي".

وانتقل دوناروما إلى مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.