سباحة وجري.. ختام مهرجان مراسي للألعاب الرياضية

أطلقت مراسي الساحل الشمالي، مهرجان "مراسي للألعاب الرياضية"، بالتعاون مع الاتحاد المصري للسباحة، ضمن فعاليات الموسم الصيفي الممتد حتى نهاية أكتوبر.

ويعد هذا المهرجان الأول من نوعه في مراسي، حيث جمع بين مجموعة واسعة من الأنشطة والمسابقات الرياضية التي استهدفت العديد من الفئات، من بينها منافسات الكرة المائية، وسباقات الجري والسباحة.

ويأتي تنظيم هذا الحدث الرياضي في إطار رؤية إعمار مصر للتنمية لتعزيز رؤيتها لدعم الرياضة والسياحة الرياضية كأحد محركات التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع جودة الحياة في صميم خططها التنموية، كما يهدف المهرجان إلى إبراز مراسي الساحل الشمالي كواجهة سياحية متكاملة تستقطب الزوار على مدار العام، وليس فقط خلال أشهر الصيف.

وشهد المهرجان مشاركة أربعة من أبرز الأندية الرياضية المصرية، وهي هليوبوليس ونيو جيزة وسبورتنج والجزيرة، بمشاركة ما بين 7 إلى 9 لاعبين من فرق مواليد 2011 من كل نادٍ، في أجواء تنافسية اتسمت بالحماس والانضباط وروح الفريق.

كما تميز اليوم الثاني من المهرجان بمشاركة متسابقين من أكثر من عشر جنسيات مختلفة، مما أضفى طابعاً دولياً على الفعالية وعكس تنوع مجتمع مراسي وروحها العالمية.

جدير بالذكر أن مراسي الساحل الشمالي كانت قد أعلنت مؤخراً عن تمديد الموسم الصيفي حتى نهاية شهر أكتوبر للعام الثاني على التوالي، في خطوة تؤكد مكانتها كأيقونة للساحل الشمالي ووجهة عصرية متكاملة.