المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
20:15
عمان

عمان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

41 11
18:00
ميكال

ميكال

إعلان

سباحة وجري.. ختام مهرجان مراسي للألعاب الرياضية

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:48 م 11/10/2025
جري

مراسي للألعاب الرياضية

أطلقت مراسي الساحل الشمالي، مهرجان "مراسي للألعاب الرياضية"، بالتعاون مع الاتحاد المصري للسباحة، ضمن فعاليات الموسم الصيفي الممتد حتى نهاية أكتوبر.

ويعد هذا المهرجان الأول من نوعه في مراسي، حيث جمع بين مجموعة واسعة من الأنشطة والمسابقات الرياضية التي استهدفت العديد من الفئات، من بينها منافسات الكرة المائية، وسباقات الجري والسباحة.

ويأتي تنظيم هذا الحدث الرياضي في إطار رؤية إعمار مصر للتنمية لتعزيز رؤيتها لدعم الرياضة والسياحة الرياضية كأحد محركات التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع جودة الحياة في صميم خططها التنموية، كما يهدف المهرجان إلى إبراز مراسي الساحل الشمالي كواجهة سياحية متكاملة تستقطب الزوار على مدار العام، وليس فقط خلال أشهر الصيف.

وشهد المهرجان مشاركة أربعة من أبرز الأندية الرياضية المصرية، وهي هليوبوليس ونيو جيزة وسبورتنج والجزيرة، بمشاركة ما بين 7 إلى 9 لاعبين من فرق مواليد 2011 من كل نادٍ، في أجواء تنافسية اتسمت بالحماس والانضباط وروح الفريق.

كما تميز اليوم الثاني من المهرجان بمشاركة متسابقين من أكثر من عشر جنسيات مختلفة، مما أضفى طابعاً دولياً على الفعالية وعكس تنوع مجتمع مراسي وروحها العالمية.

جدير بالذكر أن مراسي الساحل الشمالي كانت قد أعلنت مؤخراً عن تمديد الموسم الصيفي حتى نهاية شهر أكتوبر للعام الثاني على التوالي، في خطوة تؤكد مكانتها كأيقونة للساحل الشمالي ووجهة عصرية متكاملة.

سباحة جري مراسي للألعاب الرياضية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
الإمارات

الإمارات

- -
عمان

عمان

1

تشكيل منتخب الإمارات: حراسة المرمى: خالد عيسى. خط الدفاع: روبن فيليب – كوامي كويدو – لوكاس بيمنتا – ماركوس ميلوني. خط الوسط الدفاعي: عبد الله رمضان – ماجد حسن. خط الوسط الهجومي: يحيى الغساني – فابيو ليما – نيكولاس خيمينيز. خط الهجوم: كايو لوكاس.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg