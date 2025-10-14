المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-آسيا
قطر

قطر

- -
20:00
الإمارات

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا
السعودية

السعودية

- -
21:45
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00
رواندا

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
المغرب

المغرب

- -
22:00
الكونغو برازافيل

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السنغال

السنغال

- -
22:00
موريتانيا

موريتانيا

توخيل: راشفورد يمتلك إمكانات هائلة لكن أرقامه لا تعكس موهبته

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:15 ص 14/10/2025
ماركوس راشفورد

راشفورد

أشاد الألماني توماس توخيل المدير الفني السابق لبايرن ميونخ بإمكانات النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، مؤكدًا أن اللاعب يملك قدرات استثنائية تجعله من بين الأفضل في العالم، لكنه بحاجة لإظهارها بشكل مستمر على أرض الملعب.

وقال توخيل في تصريحات صحفية: "حدود راشفورد عالية جدًا، ربما أعلى من غيره. لديه إمكانات كبيرة، لكن كلمة الإمكانات خطيرة في كرة القدم، لأن المهم هو أن تصل لأفضل مستوى لك بانتظام".

وأضاف: "ماركوس يمكن أن يكون أحد أفضل لاعبي العالم بالجودة التي أراها منه في التدريبات، فهو يجيد التسديد بكلتا القدمين والرأس، سريع، وقوي في الكرات الهوائية، لذا لا حدود لما يمكن أن يقدمه".

واختتم توخيل تصريحاته قائلاً: "لكن أرقامه الحالية لا تعكس إمكاناته الحقيقية، ويحتاج إلى العمل أكثر ليكون أكثر تأثيرًا سواء في تسجيل الأهداف أو صناعتها".

برشلونة الدوري الإسباني راشفورد

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

التعليقات

