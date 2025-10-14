أشاد الألماني توماس توخيل المدير الفني السابق لبايرن ميونخ بإمكانات النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، مؤكدًا أن اللاعب يملك قدرات استثنائية تجعله من بين الأفضل في العالم، لكنه بحاجة لإظهارها بشكل مستمر على أرض الملعب.

وقال توخيل في تصريحات صحفية: "حدود راشفورد عالية جدًا، ربما أعلى من غيره. لديه إمكانات كبيرة، لكن كلمة الإمكانات خطيرة في كرة القدم، لأن المهم هو أن تصل لأفضل مستوى لك بانتظام".

وأضاف: "ماركوس يمكن أن يكون أحد أفضل لاعبي العالم بالجودة التي أراها منه في التدريبات، فهو يجيد التسديد بكلتا القدمين والرأس، سريع، وقوي في الكرات الهوائية، لذا لا حدود لما يمكن أن يقدمه".

واختتم توخيل تصريحاته قائلاً: "لكن أرقامه الحالية لا تعكس إمكاناته الحقيقية، ويحتاج إلى العمل أكثر ليكون أكثر تأثيرًا سواء في تسجيل الأهداف أو صناعتها".