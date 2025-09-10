المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
من رابطة الدوري البرتغالي.. رونالدو يحصد جائزة أفضل لاعب في التاريخ

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:25 م 10/09/2025
رونالدو

البرتغالي كريستيانو رونالدو

منحت رابطة الدوري البرتغالي، مساء اليوم الأربعاء، جائزة أفضل لاعب في التاريخ إلى كريستيانو رونالدو.

ويواصل البالغ من العمر 40 عامًا تقديم مستويات استثنائية مع المنتخب البرتغالي، ليصبح الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم في جميع القارات، كما بلغ هدفه الدولي رقم 141 كأكثر من سجل على الإطلاق في تاريخ منتخبات كرة القدم.

كريستيانو رونالدو.. أفضل لاعب في التاريخ

ذكرت صحيفة ريكورد البرتغالية أن رابطة الدوري البرتغالي قدمت لكريستيانو رونالدو جائزة: The best of all time، أي أفضل لاعب في التاريخ.

وأعلنت رابطة الدوري البرتغالي عن الجائزة المخصصة لرونالدو، في حفل توزيع جوائز الأفضل في المسابقة المحلية عن الموسم الماضي 2024-2025.

وقال رونالدو في تصريحات مصورة، نشرتها ريكورد: "أود أن أشكر رابطة الدوري البرتغالي على جائزة أفضل لاعب في التاريخ".

وأضاف: "فخر كبير بالنسبة لي أن أفوز بشيء باسم بلادي.. أريد أن أشكر جميع زملائي الذين ساعدوني طوال مسيرتي لتحقيق هذا اللقب الرائع، وأشكر كل من ساعدني على أن أكون أفضل يومًا تلو الآخر".

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو سجل في مسيرته الطويلة مع كرة القدم 943 هدفًا، رفقة الأندية والمنتخب، ليقترب أكثر من بلوغ إنجاز الهدف الألف.

