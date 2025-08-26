نابولي يقترب من حسم صفقة هويلوند من مانشستر يونايتد

ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن نادي نابولي الإيطالي أصبح أكثر تفاؤلًا بشأن إتمام التعاقد مع المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند، لاعب مانشستر يونايتد، خلال الأسبوع الجاري.

وبحسب التقارير، فقد منح اللاعب الضوء الأخضر للانتقال إلى نابولي، خاصة مع إغراء المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وهو ما رجّح كفة العرض الإيطالي.

وتجري المفاوضات حاليًا بين الناديين للتوصل إلى اتفاق نهائي، حيث يرغب مانشستر يونايتد واللاعب في أن تكون الصفقة بصفة دائمة، مع تحديد قيمة تبلغ 40 مليون جنيه إسترليني.

ويخطط نابولي لتلبية هذا المبلغ من خلال اتفاق يتضمن "إلزامية الشراء" وفق شروط مرتبطة بعدد المباريات والأهداف والتأهل لدوري الأبطال، فيما يسعى يونايتد للتأكد من أن تلك الشروط قابلة للتحقق قبل إبرام الصفقة رسميًا.