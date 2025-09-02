كومو يعلن فسخ عقد ديلي آلي بالتراضي

أعلن نادي كومو الإيطالي، المنافس في الدوري المحلي، فسخ عقد لاعب الوسط الإنجليزي ديلي آلي بالتراضي، بعد تجربة قصيرة لم تكلل بالنجاح مع الفريق.

وانضم آلي صاحب الـ29 عامًا إلى صفوف كومو في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الإسباني سيسك فابريجاس، إلا أن ظهوره الأول بقميص الفريق كان سلبياً، بعدما شارك في مواجهة ميلان بالدوري الإيطالي وتعرض للطرد بعد مرور تسع دقائق فقط من دخوله أرض الملعب. ولم يحصل اللاعب على أي فرصة أخرى للمشاركة منذ ذلك الحين.

وأوضح النادي في بيان رسمي: "توصل كومو وديلي آلي إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد بالتراضي. اللاعب يرغب في الحصول على فرصة للمشاركة بانتظام، وبما أنه لم يكن ضمن خطط النادي الحالية، فقد رأى الطرفان أن الانفصال هو القرار الأنسب قبل غلق سوق الانتقالات".

وأضاف البيان: "النادي يتوجه بالشكر للاعب على الفترة التي قضاها معنا، ويتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة".

ويبحث ديلي آلي الآن عن فرصة جديدة لإحياء مسيرته الكروية، بعد سنوات شهدت تألقاً كبيراً مع توتنهام هوتسبير ومنتخب إنجلترا، قبل أن تتراجع مسيرته بشكل لافت في الأعوام الأخيرة.