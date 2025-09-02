شهد اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية في إيطاليا حركة مزدوجة داخل صفوف إنتر ميلان، بعدما تعاقد النادي مع المدافع السويسري مانويل أكانجي من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء الإلزامي، وفي المقابل أعار الفرنسي بنيامين بافارد إلى أولمبيك مارسيليا بنفس الصيغة، مع خيار شراء يبلغ 15 مليون يورو.

لكن قرار التفريط في بافارد، بدلاً من الألماني يان بيسيك، أثار التساؤلات، خصوصًا أن كريستال بالاس الإنجليزي كان قد تقدم بعرض رسمي لضم بيسيك وصلت قيمته إلى 32 مليون يورو في يوليو الماضي، ورفضه إنتر على أمل الحصول على عرض أكبر يصل إلى 40 مليون يورو.

وبحسب تقارير صادرة عن موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن هناك سببان رئيسيان وراء تفضيل إنتر الاستغناء عن بافارد.

العمر والقيمة المستقبلية

سياسة إنتر الحالية، تحت إدارة صندوق "أوكتري"، تركز على التعاقد مع لاعبين شباب يملكون هامش تطور وقيمة مستقبلية مرتفعة.

بيسيك (24 عامًا) ما زال أمامه مساحة للنمو ورفع قيمته السوقية، على عكس بافارد (29 عامًا) الذي سيقترب من الثلاثينيات بنهاية الموسم، ما يجعل قيمته معرضة للتراجع.

المرونة التكتيكية

يتمتع بيسيك بقدرة على شغل مراكز متعددة في خط الدفاع، على جانبي الخط الخلفي، بينما كان بافارد أكثر اعتيادًا على اللعب في الجانب الأيمن من ثلاثي الدفاع، ما جعل استمراره أقل مرونة بالنسبة لاحتياجات الفريق.

وبهذا القرار، حافظ إنتر على مزيج بين الخبرة والشباب في خط الدفاع، حيث يضم عناصر مثل باستوني (26 عامًا)، أكانجي (30 عامًا)، دي فريج (33 عامًا)، وأتشيربي (37 عامًا)، بجانب بيسيك الذي يمثل استثمارًا طويل الأمد.