المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

كواليس القرار المفاجئ.. لماذا ضحى إنتر ببافارد واحتفظ ببيسيك؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:23 م 02/09/2025
إصابة بافارد

إنتر يرسل بافارد إلى مارسيليا ويتمسك ببيسيك

شهد اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية في إيطاليا حركة مزدوجة داخل صفوف إنتر ميلان، بعدما تعاقد النادي مع المدافع السويسري مانويل أكانجي من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء الإلزامي، وفي المقابل أعار الفرنسي بنيامين بافارد إلى أولمبيك مارسيليا بنفس الصيغة، مع خيار شراء يبلغ 15 مليون يورو.

لكن قرار التفريط في بافارد، بدلاً من الألماني يان بيسيك، أثار التساؤلات، خصوصًا أن كريستال بالاس الإنجليزي كان قد تقدم بعرض رسمي لضم بيسيك وصلت قيمته إلى 32 مليون يورو في يوليو الماضي، ورفضه إنتر على أمل الحصول على عرض أكبر يصل إلى 40 مليون يورو.

ترتيب الدوري الإيطالي 2025 /2026

وبحسب تقارير صادرة عن موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن هناك سببان رئيسيان وراء تفضيل إنتر الاستغناء عن بافارد.

العمر والقيمة المستقبلية

سياسة إنتر الحالية، تحت إدارة صندوق "أوكتري"، تركز على التعاقد مع لاعبين شباب يملكون هامش تطور وقيمة مستقبلية مرتفعة.

بيسيك (24 عامًا) ما زال أمامه مساحة للنمو ورفع قيمته السوقية، على عكس بافارد (29 عامًا) الذي سيقترب من الثلاثينيات بنهاية الموسم، ما يجعل قيمته معرضة للتراجع.

المرونة التكتيكية

يتمتع بيسيك بقدرة على شغل مراكز متعددة في خط الدفاع، على جانبي الخط الخلفي، بينما كان بافارد أكثر اعتيادًا على اللعب في الجانب الأيمن من ثلاثي الدفاع، ما جعل استمراره أقل مرونة بالنسبة لاحتياجات الفريق.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2025 /2026

وبهذا القرار، حافظ إنتر على مزيج بين الخبرة والشباب في خط الدفاع، حيث يضم عناصر مثل باستوني (26 عامًا)، أكانجي (30 عامًا)، دي فريج (33 عامًا)، وأتشيربي (37 عامًا)، بجانب بيسيك الذي يمثل استثمارًا طويل الأمد.

مارسيليا الدوري الإيطالي مانشستر سيتي إنتر ميلان أكانجي بافارد بيسيك صفقات إنتر ميلان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg