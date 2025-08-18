سبورت: بافارد معروض على برشلونة

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية، أن وكيل اللاعب بينامين بافارد، مدافع فريق إنتر ميلان، معروض على برشلونة، لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكيله كلمة السر.. بافارد يقرر مغادرة إنتر

وأكدت أن وكيل بافارد، الذي يدير أعمال روبرت ليفاندوفسكي والمدرب هانز فليك، قد التقى أواخر الأسبوع الماضي في برشلونة برئيس النادي خوان لابورتا، للحديث بشأن الصفقة المحتملة.

ويرغب بافارد في مغادرة صفوف إنتر ميلان، ولكن مع الاستمرار في اللعب داخل أوروبا، ويعتبر برشلونة خيارً مثاليًا له، للعمل مع هانز فليك، مدربه السابق في بايرن ميونخ.

تقارير: بافارد يقرر الانتقال إلى ليل الفرنسي

وأوضحت أن إنتر ميلان يرحب ببيع اللاعب الفرنسي، وذلك لتوفير مساحة من راتبه، لكن لم تصل له عروض رسمية حتى الآن.

تسجيل اللاعبين أولوية برشلونة

ولم يدخل برشلونة في مفاوضات جادة لحسم الصفقة، بسبب الوضع المالي للنادي، والذي لا يزال معقدًا.

بعد انتهاء أزمة "التسجيل".. برشلونة يفتح الباب لرحيل بينيا

وأشارت إلى أن أولوية برشلونة هي تسجيل بقية لاعبين، وهم: تشيزني، جيرارد مارتن، روني باردجي ومارك بيرنال، في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.

وكان برشلونة قد نجح مؤخرًا في قيد الثنائي خوان جارسيا وماركوس راشفورد، حيث شارك كلا منهما في المباراة الافتتاحية للفريق الكتالوني في الدوري الإسباني ضد ريال مايوركا.

