بعد انتهاء أزمة "التسجيل".. برشلونة يفتح الباب لرحيل بينيا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:53 ص 18/08/2025
إنياكي بينيا

إنياكي بينيا

أكدت تقارير إعلامية أن إنياكي بينيا، حارس مرمى برشلونة الإسباني، سيغادر النادي الكتالوني قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

يعد بينيا الخيار الرابع في حراسة المرمى هذا الموسم، خلف خوان جارسيا وفويتشيك تشيزني ومارك أندريه تير شتيجن، لكنه لم يتمكن من المغادرة في وقت مبكر من الميركاتو الصيفي، بسبب الأزمة التي واجهت برشلونة في تسجيل اللاعبين.

كيف يوظّف ألونسو ماستانتونو دون الإخلال بتوازن الفريق؟

وقبل أيام قليلة من مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الجولة الأولى من الدوري كان بينيا هو الحارس الوحيد المُسجل في قائمة برشلونة، لكن البارسا تمكن من تسجيل جارسيا ليتمكن من المشاركة بشكل طبيعي.

برشلونة يفتح الباب لرحيل بينيا

بعد إتمام عملية تسجيل جارسيا، فضلا عن التوقعات بقرب تسجيل تشيزني، أصبح برشلونة مستعدا للانفصال عن بينيا البالغ من العمر 26 عاما.

وفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، سيغادر بينيا، الذي ينتهي عقده مع البارسا بنهاية الموسم الحالي، على سبيل الإعارة، وليس بشكل دائم.

فيليكس عن التأقلم مع النصر: كرة القدم لها لغة عالمية

ومن المتوقع أن يوقع اللاعب عقدا لمدة عام واحد في الأيام المقبلة، قبل تحديد ناديه التالي، وذكر التقرير أن هذا من المتوقع أن يتم بحلول يوم الأربعاء.

ورجحت الصحيفة الكتالونية اقتراب الحارس الإسباني من الانتقال إلى نادي كومو الإيطالي، علما بأن عدة أندية أبدت اهتمامها بضمه، بينها سيلتا فيجو الإسباني.

ماذا قدّم بينيا مع برشلونة؟

بينيا انضم إلى أكاديمية برشلونة عام 2012 وهو في الـ13 من عمره، وخرج معارا إلى جالاتا سراي التركي في موسم 2021-2022.

وشارك بينيا في 23 مباراة مع برشلونة في الموسم المنصرم بمختلف المسابقات، استقبل خلالها 25 هدفا.

وإجمالا خاض بينيا 45 مباراة مع الفريق الأول لبرشلونة، استقبل خلالها 64 هدفا.

برشلونة الدوري الإسباني إنياكي بينيا

