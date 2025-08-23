المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بونيفاس يصل ميلانو لإجراء الفحص الطبي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:36 م 22/08/2025
فيكتور بونيفاس

النيجيري فيكتور بونيفاس

وصل المهاجم النيجيري فيكتور بونيفاس إلى مدينة ميلانو، مساء الخميس، تمهيدًا للخضوع للفحص الطبي مع نادي ميلان، بعد أن توصلت إدارة الروسونيري لاتفاق رسمي مع باير ليفركوزن بشأن انتقاله.

تفاصيل صفقة انتقال بونيفاس إلى ميلان

وبحسب الاتفاق، ينضم بونيفاس (24 عامًا) إلى ميلان على سبيل الإعارة لموسم واحد مقابل 5 ملايين يورو، مع أحقية الشراء مقابل 24 مليون يورو إضافية في نهاية الموسم.

هل يهدد غياب لياو انطلاقة ميلان في الدوري الإيطالي؟

ولجأ النادي الإيطالي للتعاقد مع المهاجم النيجيري بعدما فشلت محاولاته في ضم راسموس هوجلوند من مانشستر يونايتد أو دوسان فلاهوفيتش من يوفنتوس، وفقًا لتقارير صحفية إيطالية.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن الفحص الطبي سيحسم الصفقة، خاصة في ظل تاريخ إصابات بونيفاس، الذي عانى سابقًا من تمزقين في الرباط الصليبي خلال فترة لعبه مع بودو جليمت النرويجي، إضافة إلى سلسلة إصابات عضلية مع ليفركوزن في الموسمين الأخيرين.

صفقات ميلان في الميركاتو الصيفي

وفي حال اجتيازه الفحوصات المقررة يوم الجمعة، سيصبح بونيفاس ثامن صفقات ميلان في الميركاتو الصيفي الجاري، بعد انضمام كل من: لوكا مودريتش، وأردون جاشاري، وصامويل ريتشي، وبيرفيس إستوبينان، وكوني دي وينتر، وزاكاري أثيكامي، وبييترو تيراسيانو.

مواعيد مبارايات ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي من هنا

مباراة ميلان القادمة
الدوري الإيطالي ليفركوزن ميلان بونيفاس انتقالات الصيف فحص طبي الروسونيري

