تلقى ميلان الهزيمة على أرضه ووسط جماهيره أمام كريمونيسي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي للموسم الجديد "2025-2026".

وأقيمت مباراة ميلان ضد كريمونيسي على ملعب سان سيرو في الجولة الافتتاحية من الدوري الإيطالي.

سقوط ميلان في ظهور مودريتش

وشارك لوكا مودريتش أساسيا مع ميلان ضد كريمونيسي.

وافتتح كريمونيسي التسجيل عن طريق فيديريكو باشيروتو في الدقيقة 28.

وأدرك ستراهينيا بافلوفيتش التعادل لميلان في الدقيقة 45+2.

وعاد كريمونيسي للتقدم في الدقيقة 61 عن طريق فيدريكو بونازولي.

وانتهت المباراة بسقوط مفاجئ لميلان أمام كريمونيسي بهدفين مقابل هدف.

روما ينتصر على بولونيا

وفي مباراة أخرى، بدأ روما مشواره في الدوري الإيطالي بالفوز على بولونيا بهدف دون رد.

وسجل هدف روما اللاعب ويسلي فرانكا.

