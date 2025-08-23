المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
افتتاح الدوري الإيطالي.. سقوط ميلان بمشاركة مودريتش.. وفوز روما على بولونيا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:45 م 23/08/2025
ميلان

ميلان

تلقى ميلان الهزيمة على أرضه ووسط جماهيره أمام كريمونيسي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي للموسم الجديد "2025-2026".

وأقيمت مباراة ميلان ضد كريمونيسي على ملعب سان سيرو في الجولة الافتتاحية من الدوري الإيطالي.

سقوط ميلان في ظهور مودريتش

وشارك لوكا مودريتش أساسيا مع ميلان ضد كريمونيسي.

وافتتح كريمونيسي التسجيل عن طريق فيديريكو باشيروتو في الدقيقة 28.

وأدرك ستراهينيا بافلوفيتش التعادل لميلان في الدقيقة 45+2.

وعاد كريمونيسي للتقدم في الدقيقة 61 عن طريق فيدريكو بونازولي.

وانتهت المباراة بسقوط مفاجئ لميلان أمام كريمونيسي بهدفين مقابل هدف.

طالع نتائج مباريات الجولة الأولى في الدوري الإيطالي من هنا

للتعرف على مباريات الجولة الثانية اضغط هنا

روما ينتصر على بولونيا

وفي مباراة أخرى، بدأ روما مشواره في الدوري الإيطالي بالفوز على بولونيا بهدف دون رد.

وسجل هدف روما اللاعب ويسلي فرانكا.

طالع ترتيب الدوري الإيطالي من هنا

ميلان الدوري الإيطالي روما

