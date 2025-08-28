توصل نادي نابولي الإيطالي لاتفاق مع نظيره مانشستر يونايتد بشأن ضم المهاجم راسموس هويلاند.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" فإن المهاجم الدنماركي هويلاند سينتقل إلى بطل الدوري الإيطالي (نابولي) بعد اتفاق بين الناديين بشأن تفاصيل الصفقة.

ومن المقرر أن يتم حسم المفاوضات بشكل رسمي غدًا الجمعة على أن يصل اللاعب لاحقا إلى إيطاليا للانضمام إلى فريقه الجديد.

ولعب هويلاند 95 مباراة بقميص مانشستر يونايتد سجل خلالها 26 هدفا وصنع 6 أهداف أخرى، لكنه خرج من حسابات مدربه البرتغالي روبن أموريم في الموسم الجديد، خاصة بعدما تم التعاقد الثنائي الهجومي ماتياس كونيا وبريان مبيومو.

ويمتلك راسموس هويلاند خبرة اللعب في الدوري الإيطالي حيث مثل فريق أتالانت في موسم 2022 - 2023 ولعب 34 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 4 أخرى، وهي نفس حصيلة المساهمات التهديفية للمهاجم الدنماركي في الموسم الماضي تحديدا مع يونايتد ولكن في 52 مشاركة بجميع المسابقات.

