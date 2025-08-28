المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير: نابولي يحسم صفقة هويلاند بعد الاتفاق مع مانشستر يونايتد

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:52 م 28/08/2025
راسموس هويلاند.

راسموس هويلاند

توصل نادي نابولي الإيطالي لاتفاق مع نظيره مانشستر يونايتد بشأن ضم المهاجم راسموس هويلاند.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" فإن المهاجم الدنماركي هويلاند سينتقل إلى بطل الدوري الإيطالي (نابولي) بعد اتفاق بين الناديين بشأن تفاصيل الصفقة.

طالع مباريات الجولة الثانية في الدوري الإيطالي من هنا

ومن المقرر أن يتم حسم المفاوضات بشكل رسمي غدًا الجمعة على أن يصل اللاعب لاحقا إلى إيطاليا للانضمام إلى فريقه الجديد.

ولعب هويلاند 95 مباراة بقميص مانشستر يونايتد سجل خلالها 26 هدفا وصنع 6 أهداف أخرى، لكنه خرج من حسابات مدربه البرتغالي روبن أموريم في الموسم الجديد، خاصة بعدما تم التعاقد الثنائي الهجومي ماتياس كونيا وبريان مبيومو.

ويمتلك راسموس هويلاند خبرة اللعب في الدوري الإيطالي حيث مثل فريق أتالانت في موسم 2022 - 2023 ولعب 34 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 4 أخرى، وهي نفس حصيلة المساهمات التهديفية للمهاجم الدنماركي في الموسم الماضي تحديدا مع يونايتد ولكن في 52 مشاركة بجميع المسابقات.

طالع مباريات الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي من هنا

مانشستر يونايتد نابولي راسموس هويلاند

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg