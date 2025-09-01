بعد 9 دقائق فقط.. كومو يعلن فسخ عقد ديلي آلي

أعلن نادي كومو الإيطالي، اليوم الإثنين، فسخ عقد اللاعب الإنجليزي ديلي آلي قبل نهايته في يونيو المقبل 2026.

وانضم ديلي مجانًا إلى كومو في 19 يناير 2025، بعدما ظل بعيدًا عن المشاركة في المباريات ما يقارب موسمين، إثر تجربتين غير موفقتين مع إيفرتون وبشكتاش على الترتيب.

فسخ عقد ديلي آلي مع كومو

أصدر كومو بيانًا مشتركًا مع ديلي آلي، أعلن فيه فسخ عقد اللاعب في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا.

وأوضح بيان كومو أن فسخ عقد ديلي تم بالتراضي بين الطرفين.

وأضاف النادي الإيطالي: "ديلي حريص على الحصول على فرصة اللعب بانتظام، وبما أنه ليس ضمن خطط النادي في الوقت الحالي، فقد شعر الطرفان أن القرار الصائب هو الانفصال قبل نهاية الميركاتو".

وأصبح ديلي آلي لاعبًا حرًا ما يعني أن صاحب الـ29 عامًا لديه الحق في التوقيع لأي نادٍ خارج سوق الانتقالات الصيفية.

وكان ديلي آلي شارك في مباراة رسمية وحيدة مع كومو، لمدة 9 دقائق فقط، قبل أن يحصل على بطاقة حمراء ضد ميلان.