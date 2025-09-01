قادمًا من مارسيليا.. ميلان يعلن تعاقده مع رابيو

أعلن نادي إي سي ميلان الإيطالي، تعاقده مع أدريان رابيو قادمًا من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوف الفريق لقادم المنافسات.

ويرى ميلان أن أدريان رابيو، الصفقة المناسبة لتدعيم وسط الفريق في الوقت الحالي، خاصة تحت قيادة ماسيميليانو أليجري، الذي يسعى لإعادة الروسونيري إلى سابق عهده.

ميلان يضم رابيو

كشف ميلان عن تعاقده مع أدريان رابيو لاعب وسط مارسيليا، بعقد حتى 30 يونيو 2028 لتدعيم صفوف الفريق.

وأجرى أدريان رابيو الكشف الطبي اليوم الإثنين، تمهيدًا لانتقاله إلى ميلان، حيث أكد ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا على ذلك، خلال مؤتمره الصحفي الذي عقد صباحًا.

أزمة رابيو

اشتبك أدريان رابيو مع زميله جوناثان لفظيًا، في غرفة ملابس مارسيليا أمام مدرب الفريق، روبرتو دي زيربي، والمدير الرياضي للنادي، المهدي بنعطية، في وقت سابق خلال الموسم الجاري.

وقرر نادي مارسيليا عرض رابيو وجوناثان للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد موافقة المدرب روبرتو دي زيربي.