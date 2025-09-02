المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد فشل انتقاله إلى إنتر.. لوكمان مطلوب في الدوري التركي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:49 م 02/09/2025
لوكمان

أديمولا لوكمان

يسعى نادي جالاتا سراي التركي للتعاقد مع النيجيري أديمولا لوكمان، مهاجم أتالانتا الإيطالي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كان لوكمان يُعد هدفا رئيسيا لإنتر ميلان، منافس فريقه في الدوري الإيطالي، لكن الناديين لم يتوصلا لاتفاق بسبب الخلاف على المقابل المادي، رغم ضغط اللاعب وغيابه عن التدريبات من أجل السماح له بالرحيل.

وأغلق الميركاتو أبوابه في إيطاليا، بينما لا يزال مفتوحا في تركيا حتى يوم 12 سبتمبر الحالي.

ووفقا لما ذكره موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن جالاتا سراي لا يزال يراقب وضع لوكمان، ومن المحتمل أن يتبع النادي التركي نفس النهج الذي اتبعه لضم فيكتور أوسيمين من نابولي الصيف الماضي.

الكشف عن تعويض تين هاج بعد إقالته من ليفركوزن

وأشار التقرير إلى أن أتالانتا رفض عرضا من إنتر بقيمة 45 مليون يورو لضم الدولي النيجيري في وقت سابق من الصيف الحالي، مما دفع اللاعب إلى إصدار بيان على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه قدم طلب انتقال.

وكان لوكا بيركاسي، الرئيس التنفيذي لأتالانتا، أكد وجود اتفاق رسمي مع لوكمان على إمكانية بيعه هذا الصيف، لكنه يتضمن بندا يمنع اللاعب من التوقيع بأي نادٍ آخر في إيطاليا.

ويدافع لوكمان (27 عاما) عن ألوان أتالانتا منذ انضمامه للفريق في 2022 قادما من لايبزيج، مسجلا للفريق الإيطالي 52 هدفا في 118 مباراة في كافة المسابقات.

تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي من هنا

جالاتا سراي أتالانتا أديمولا لوكمان

