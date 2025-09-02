المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

رغم إغلاق سوق الانتقالات.. ميلان يخطط لصفقة مفاجئة

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:51 م 02/09/2025
سيرجيو ريجيلون

سيرجيو ريجيلون

يفكر نادي ميلان الإيطالي في خطوة مفاجئة لتعزيز صفوفه بالتعاقد مع المدافع الإسباني سيرجيو ريجيلون، بعد أن أصبح اللاعب حرًا عقب انتهاء عقده مع توتنهام هوتسبير الصيف الجاري.

ميلان يقترب من ضم لاعب حر

وذكرت تقارير إيطالية، نقلًا عن موقع "كالتشيو ميركاتو" عبر "ميلان نيوز 24"، أن ممثلي ريجيلون تواصلوا مع الروسونيري لفتح الباب أمام التوقيع مع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، في خطوة قد تعزز عمق الفريق الدفاعي، خصوصًا إذا طلب المدير الفني ماسيميليانو أليجري تعزيزات إضافية من المدير الرياضي إيلي تاري.

ترتيب الدوري الإيطالي 2025 /2026

سيرجيو ريجيلون، الذي بدأ مسيرته في ريال مدريد، سبق له اللعب مع ستة أندية مختلفة خلال السنوات الست الماضية، شملت إشبيلية، حيث فاز بالدوري الأوروبي موسم 2019-2020، ثم توتنهام هوتسبير، إضافة إلى فترات إعارة مع أتلتيكو مدريد، مانشستر يونايتد وبرينتفورد.

وكانت عودته الأخيرة إلى توتنهام محدودة بالمشاركة، حيث خاض ست مباريات فقط قبل أن يغادر الفريق كلاعب حر هذا الصيف، ما يفتح أمام ميلان فرصة للتعاقد معه لتعزيز الخط الخلفي قبل انطلاق الموسم الإيطالي الجديد.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2025 /2026

 

ميلان الدوري الإيطالي توتنهام ماسيميليانو أليجري سيرجيو ريجيلون إيلي تاري

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

