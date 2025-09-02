رغم إغلاق سوق الانتقالات.. ميلان يخطط لصفقة مفاجئة

يفكر نادي ميلان الإيطالي في خطوة مفاجئة لتعزيز صفوفه بالتعاقد مع المدافع الإسباني سيرجيو ريجيلون، بعد أن أصبح اللاعب حرًا عقب انتهاء عقده مع توتنهام هوتسبير الصيف الجاري.

ميلان يقترب من ضم لاعب حر

وذكرت تقارير إيطالية، نقلًا عن موقع "كالتشيو ميركاتو" عبر "ميلان نيوز 24"، أن ممثلي ريجيلون تواصلوا مع الروسونيري لفتح الباب أمام التوقيع مع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، في خطوة قد تعزز عمق الفريق الدفاعي، خصوصًا إذا طلب المدير الفني ماسيميليانو أليجري تعزيزات إضافية من المدير الرياضي إيلي تاري.

ترتيب الدوري الإيطالي 2025 /2026

سيرجيو ريجيلون، الذي بدأ مسيرته في ريال مدريد، سبق له اللعب مع ستة أندية مختلفة خلال السنوات الست الماضية، شملت إشبيلية، حيث فاز بالدوري الأوروبي موسم 2019-2020، ثم توتنهام هوتسبير، إضافة إلى فترات إعارة مع أتلتيكو مدريد، مانشستر يونايتد وبرينتفورد.

وكانت عودته الأخيرة إلى توتنهام محدودة بالمشاركة، حيث خاض ست مباريات فقط قبل أن يغادر الفريق كلاعب حر هذا الصيف، ما يفتح أمام ميلان فرصة للتعاقد معه لتعزيز الخط الخلفي قبل انطلاق الموسم الإيطالي الجديد.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي 2025 /2026