رسميًا.. إسماعيل بن ناصر ينضم إلى دينامو زغرب

أعلن نادي دينامو زغرب الكرواتي، التعاقد مع الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب نادي ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلى الرغم من غلق سوق الانتقالات الصيفي في معظم الدوريات الأوروبية، إلا أنه يستمر في كرواتيا يوم 6 سبتمبر.

تجربة جديدة في مسيرة بن ناصر

وكشف نادي دينامو زغرب، عن توصله إلى اتفاق مع نادي ميلان؛ من أجل الحصول على خدمات بن ناصر لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأوضح النادي الكرواتي عبر بيانه، أن هناك بند إمكانية شراء بنهاية الموسم الجاري.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن واجه بن ناصر صعوبة في العودة إلى التشكيلة الأساسية في ميلان إثر إصابة طويلة عانى منها، ما أثر على مشاركاته في المنافسات.

وكان بن ناصر قد لعب الموسم الماضي معارًا إلى نادي مارسيليا الفرنسي قبل أن يعود مرة أخرى إلى الروسونيري.

وخاض بن ناصر 178 مباراة مع نادي ميلان في مختلف البطولات والمسابقات، وسجل خلالها 8 أهداف مع تقديم 12 تمريرة حاسمة.

