15 لاعبًا في رحلة واحدة.. الدوري الإنجليزي يبتلع مواهب إيطاليا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:12 م 05/09/2025
تيجاني رايندرز لاعب مانشستر سيتي

غزو إنجليزي للكالتشيو

شهدت فترة الانتقالات الصيفية لعام 2025 نشاطًا كبيرًا بين الدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أنفقت أندية البريميرليج ما يقرب من 300 مليون يورو للتعاقد مع 15 لاعبًا من أندية الكالتشيو.

رايندرز يقود قائمة الأغلى بصفقة ضخمة لمانشستر سيتي

وكما اعتاد متابعو كرة القدم في السنوات الأخيرة، واصل الدوري الإنجليزي اعتماده على السوق الإيطالية لتدعيم صفوفه.

وكان من أبرز الصفقات انتقال الهولندي تيجاني رايندرز من ميلان إلى مانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو، ترتفع إلى أكثر من 70 مليون يورو بالحوافز، ليصبح أغلى انتقال من الكالتشيو إلى البريميرليج هذا الصيف.

أما ليفربول، فقد عزز دفاعه بضم المدافع الشاب جيوفاني ليوني من بارما مقابل 31 مليون يورو، ليكون رابع أغلى الصفقات القادمة من إيطاليا.

ندوي وثياو ضمن أبرز الراحلين عن الدوري الإيطالي

وضمن قائمة الانتقالات البارزة أيضًا، رحل دان ندوي لاعب بولونيا إلى إنجلترا مقابل 42 مليون يورو، في حين غادر المدافع الألماني مالك ثياو صفوف ميلان باتجاه البريميرليج مقابل 35 مليون يورو.

كما أكمل الفرنسي إنزو لو في انتقاله الدائم من روما إلى سندرلاند مقابل 23 مليون يورو، بعد فترة إعارة ناجحة في النصف الثاني من الموسم الماضي.

15 لاعبًا يغادرون إيطاليا إلى إنجلترا في صيف واحد

ولم تقتصر التحركات على الأسماء الكبرى فقط، إذ ضمت القائمة العديد من اللاعبين الآخرين مثل نهى أوكافور، جاكا بيجول، مايكل كاويدي، لوم تشاونا، نيكولو سافونا، جاكسون تشاتشوا، دييجو كوبولا، دوجلاس لويز، وأليكس خيمينيز.

وفي اليوم الأخير من سوق الانتقالات، أكمل النيجيري صامويل تشوكويزي انتقاله إلى فولهام على سبيل الإعارة قادمًا من ميلان، ليكون أحدث المنضمين من الكالتشيو إلى البريميرليج.

مباراة ميلان القادمة
الدوري الإيطالي ليفربول الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي ميلان تيجاني رايندرز سوق الانتقالات جيوفاني ليوني فولهام صيف 2025 صامويل تشوكويزي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

التعليقات

