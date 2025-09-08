المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مدير روما السابق: العمل مع مورينيو أشبه بأن تكون رجل إطفاء في كاليفورنيا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:37 م 08/09/2025
مورينيو

مورينيو من فترته مع روما

شبه جويدو فينجا، المدير التنفيذي السابق لنادي روما، العمل مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بـ"أن تكون رجل إطفاء في كاليفورنيا".

ويجلس مورينيو في منزله، بعد إقالته من تدريب فنربخشة التركي إثر الفشل في التأهل إلى الدور الرئيسي من منافسات دوري أبطال أوروبا.

العمل مع مورينيو يحتاج إلى رجل إطفاء

تحدث فينجا في تصريحات لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن علاقته بأحد أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في كرة القدم، مورينيو.

وقال المدير التنفيذي السابق لروما: "لدي 3 كلمات لوصف جوزيه مورينيو.. ذكي جدًا، بارع في عمله، أما الثالثة فلا أستطيع قولها".

وكان مورينيو تولى تدريب روما في الفترة بين يوليو 2021 ويناير 2024.

وأضاف فينجا: "مورينيو شخص مرح جدًا، لكن أن تكون مديرًا تنفيذيًا له فهو تحد كبير.. أتذكر في واحدة من مبارياتنا الأولى حصلنا على 4 بطاقات حمراء، وكان ذلك استقبالًا على طريقته".

وأكمل: "أنا من جلبت مورينيو إلى روما، وعملنا معًا لبضعة أشهر فقط لكننا ما زلنا على تواصل مستمر".

واستفاض: "بالنسبة لمدير تنفيذي، العمل مع مدرب مثل مورينيو دائمًا ما يصطدم باستمرار بالحكام وبالرابطة يشبه أن تكون رجل إطفاء في كاليفورنيا.. لكن مورينيو ذكي جدًا، ولدي الكثير لأقوله لكنني لا أستطيع حفاظًا على سمعة كلينا".

وقاد مورينيو، روما، إلى حصد لقب دوري المؤتمر الأوروبي في 2022.

الدوري الإيطالي روما جوزيه مورينيو

