عُثر على بول باكاليني، الرئيس السابق لنادي باليرمو الإيطالي، متوفيًا في منزله بمدينة ميلانو يوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، عن عمر يناهز 41 عامًا.

وتشير التقارير الأولية إلى أن السلطات الإيطالية لم تستبعد فرضية الانتحار كسبب للوفاة.

اكتشاف الجثة وتحقيقات السلطات

وفقًا لمصادر إيطالية، من بينها قناة "Sky TG 24"، عثر شريك باكاليني على جثته في منزله.

وتجري السلطات تحقيقاتها لتحديد ملابسات الوفاة، حيث يُعتقد أن الانتحار قد يكون السبب المحتمل، بانتظار نتائج التحقيق الرسمي.

مسيرة مهنية متنوعة

ولد باكاليني في الولايات المتحدة لأب أمريكي وأم إيطالية، واشتهر في إيطاليا بمشاركته في البرنامج الساخر "Le Iene".

بعد مسيرة في عالم الأعمال التجارية، انتقل إلى قطاع التمويل، حيث عمل كمتداول، قبل أن يتولى منصب رئيس نادي باليرمو لفترة وجيزة خلال موسم 2016-2017.

وكان من المقرر أن يستحوذ باكاليني على حصة الأغلبية في نادي باليرمو إلى جانب صندوق استثماري في نهاية موسم 2016-2017، لكن الصفقة لم تكتمل، تاركة خلفها العديد من التساؤلات حول مستقبل النادي آنذاك.

تعازي نادي باليرمو

أصدر نادي باليرمو، الذي ينافس حاليًا في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، بيانًا رسميًا عبر منصة X يعبر فيه عن تعازيه الحارة.

جاء في البيان: "يعرب نادي باليرمو لكرة القدم عن بالغ حزنهم لوفاة بول باكاليني، الذي تولى رئاسة النادي خلال الأشهر الأخيرة من موسم 2016-2017".

