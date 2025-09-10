المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"عاد إلى بلجيكا".. طبيب نابولي يكشف تطورات حالة لوكاكو

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:26 م 10/09/2025
إصابة لوكاكو

لوكاكو

كانت بداية نادي نابولي في الموسم الجديد مثالية بصفته حامل لقب الدوري الإيطالي، حيث فاز في أول مباراتين له حتى الآن، لكنه واجه أيضًا عددًا كبيرًا من الانتكاسات بسبب الإصابات.

وكانت أكبر هذه الانتكاسات، حين تعرض روميلو لوكاكو لتمزق في عضلة الفخذ خلال مباراة ودية تحضيرية ضد أولمبياكوس، ما سيبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين أربعة إلى خمسة أشهر.

طالع مباريات الدوري الإيطالي من هنا

وقال رئيس الجهاز الطبي في نابولي رافاييلي كانونيكو في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "تحدثنا بالأمس، وتعافيه يسير بشكل جيد ويتماشى مع الجدول الزمني المتوقع".

وكان لوكاكو عاد إلى بلجيكا لإجراء استشارة متخصصة، وهناك قرر عدم الخضوع للجراحة.

وأضاف طبيب نابولي: "يجب أن نوضح أن روميلو تعرض لتمزق خطير جدًا في عضلة الفخذ المستقيمة، مما أدى أيضًا إلى إصابة أحد الأوتار المرتبطة بها، كان أمامنا خياران: العلاج التحفظي أو الجراحة، وقد قرر اللاعب اتباع الخيار الأول، نظرًا لتقارب مدة التعافي بين الطريقتين".

وأكمل: "لوكاكو حاليًا في بلجيكا بموافقة من طاقمنا الطبي، وأنا على تواصل مستمر مع معالجيه وزملائي الذين يعملون معه هناك، وخلال أسبوعين، سيسافر أحد معالجينا إلى هناك لمتابعة تقدّمه وعلاجه بشكل مباشر، كل شيء تحت السيطرة وتحت إشرافنا الكامل".

للتعرف على ترتيب الدوري الإيطالي اضغط هنا

الدوري الإيطالي نابولي لوكاكو

