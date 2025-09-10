كانت بداية نادي نابولي في الموسم الجديد مثالية بصفته حامل لقب الدوري الإيطالي، حيث فاز في أول مباراتين له حتى الآن، لكنه واجه أيضًا عددًا كبيرًا من الانتكاسات بسبب الإصابات.

وكانت أكبر هذه الانتكاسات، حين تعرض روميلو لوكاكو لتمزق في عضلة الفخذ خلال مباراة ودية تحضيرية ضد أولمبياكوس، ما سيبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين أربعة إلى خمسة أشهر.

وقال رئيس الجهاز الطبي في نابولي رافاييلي كانونيكو في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "تحدثنا بالأمس، وتعافيه يسير بشكل جيد ويتماشى مع الجدول الزمني المتوقع".

وكان لوكاكو عاد إلى بلجيكا لإجراء استشارة متخصصة، وهناك قرر عدم الخضوع للجراحة.

وأضاف طبيب نابولي: "يجب أن نوضح أن روميلو تعرض لتمزق خطير جدًا في عضلة الفخذ المستقيمة، مما أدى أيضًا إلى إصابة أحد الأوتار المرتبطة بها، كان أمامنا خياران: العلاج التحفظي أو الجراحة، وقد قرر اللاعب اتباع الخيار الأول، نظرًا لتقارب مدة التعافي بين الطريقتين".

وأكمل: "لوكاكو حاليًا في بلجيكا بموافقة من طاقمنا الطبي، وأنا على تواصل مستمر مع معالجيه وزملائي الذين يعملون معه هناك، وخلال أسبوعين، سيسافر أحد معالجينا إلى هناك لمتابعة تقدّمه وعلاجه بشكل مباشر، كل شيء تحت السيطرة وتحت إشرافنا الكامل".

