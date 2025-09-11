المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
يويفا يؤجل الحسم في إقامة مباريات الدوريات الأوروبية خارج القارة

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:50 م 11/09/2025
يويفا

يويفا يؤجل القرار بعد اجتماع اللجنة التنفيذية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تأجيل اتخاذ القرار بشأن إقامة مباراة ميلان ضد كومو في الدوري الإيطالي بمدينة بيرث الأسترالية، وذلك بعد اجتماع اللجنة التنفيذية في العاصمة الألبانية تيرانا اليوم.

وأكد يويفا، في بيان رسمي، أن اللجنة ناقشت طلبات مقدمة من الاتحادين الإيطالي والإسباني للسماح بإقامة مباراة واحدة من الدوري المحلي خارج البلد المضيف، وحتى خارج حدود الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في سابقة ستكون الأولى من نوعها للدوريات الخمس الكبرى في القارة.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2025-2026

القضية مهمة ومتنامية

وأوضح البيان أن القضية "مهمة ومتنامية"، لكنها تحتاج إلى مزيد من الدراسة، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيجري "جولة من التشاور مع جميع أصحاب المصلحة في كرة القدم الأوروبية، بما في ذلك المشجعين"، قبل إصدار القرار النهائي.

وكانت رابطة الدوري الإيطالي قد اقترحت نقل مباراة ميلان وكومو إلى أستراليا، في حين تقدمت رابطة الدوري الإسباني باقتراح إقامة مباراة برشلونة وفياريال في مدينة ميامي الأمريكية.

سان سيرو خارج الخدمة

ويأتي هذا التوجه في ظل تعذر إقامة مباراة ميلان وكومو على ملعب سان سيرو في فبراير 2026، بسبب استخدامه لحفل افتتاح أولمبياد ميلانو–كورتينا الشتوي.

جدول ترتيب هدافي الدور يالإيطالي 2025-2026

يويفا

