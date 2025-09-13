خطف يوفنتوس انتصارًا مثيرًا أمام إنتر ميلان بنتيجة 4-3، اليوم السبت، في ديربي الدوري الإيطالي.

وأقيمت مباراة يوفنتوس ضد إنتر ضمن منافسات الجولة الثالثة من مواجهات الدوري الإيطالي.

بدأ يوفنتوس بالتسجيل في الدقيقة 14 عن طريق لويد كيلي قبل أن يتعادل إنتر في الدقيقة 30 عن طريق جال خان أوغلي.

وأعاد اللاعب كنان يلدز اليوفي للتقدم في الدقيقة 38.

وقلب إنتر الطاولة بتسجيل هدفين في الدقيقتين 65 و76 عن طريق جال خان أوغلي وماركوس تورام.

ولم يستسلم يوفنتوس الذي سجل الهدف الثالث (التعادل) في الدقيقة 82 عن طريق كيفرين تورام قبل أن يحرز هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+1 عن طريق فاسيلي أدزيتش.

وانتهت المباراة بفوز يوفنتوس على إنتر بنتيجة 4-3.

رفع يوفنتوس رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الدوري الإيطالي، بينما تراجع إنتر إلى المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط.

وكان يوفنتوس فاز في الجولتين الأولى والثانية على بارما وجنوى.

بينما فاز إنتر على تورينو ثم خسر من أودينيزي.

