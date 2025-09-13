المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ديربي الـ7 أهداف.. يوفنتوس يحبط عودة إنتر بريمونتادا قاتلة بالدوري الإيطالي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:59 م 13/09/2025
يوفنتوس ضد إنتر

يوفنتوس ضد إنتر

خطف يوفنتوس انتصارًا مثيرًا أمام إنتر ميلان بنتيجة 4-3، اليوم السبت، في ديربي الدوري الإيطالي.

وأقيمت مباراة يوفنتوس ضد إنتر ضمن منافسات الجولة الثالثة من مواجهات الدوري الإيطالي.

بدأ يوفنتوس بالتسجيل في الدقيقة 14 عن طريق لويد كيلي قبل أن يتعادل إنتر في الدقيقة 30 عن طريق جال خان أوغلي.

وأعاد اللاعب كنان يلدز اليوفي للتقدم في الدقيقة 38.

وقلب إنتر الطاولة بتسجيل هدفين في الدقيقتين 65 و76 عن طريق جال خان أوغلي وماركوس تورام.

ولم يستسلم يوفنتوس الذي سجل الهدف الثالث (التعادل) في الدقيقة 82 عن طريق كيفرين تورام قبل أن يحرز هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+1 عن طريق فاسيلي أدزيتش.

وانتهت المباراة بفوز يوفنتوس على إنتر بنتيجة 4-3.

طالع نتائج مباريات الدوري الإيطالي من هنا

ترتيب الدوري الإيطالي

رفع يوفنتوس رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الدوري الإيطالي، بينما تراجع إنتر إلى المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط.

وكان يوفنتوس فاز في الجولتين الأولى والثانية على بارما وجنوى.

بينما فاز إنتر على تورينو ثم خسر من أودينيزي.

للتعرف على ترتيب الدوري الإيطالي اضغط هنا

يوفنتوس انتر ميلان الدوري الايطالي يوفنتوس ضد الإنتر juventus vs inter

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg